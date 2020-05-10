【積金解謎】永明雷志海：把握機遇增值財富

【問】羅先生 年齡︰40歲 目標退休年齡︰50歲 MPF資料 每月強制性供款︰4,200元 帳戶數目︰持有MPF及ORSO戶口，ORSO戶口有160萬元；MPF戶口有1.7萬元 現時投資選擇︰恒指基金、中港股票基金、貨幣市場基金（約120萬元是高風險，其餘投資在貨幣市場基金） 其他退休投資︰自住物業1,500萬元，按揭700萬元，家庭資產400萬元（130萬元股票，270萬元現金），現時家庭收入每月14萬元 疑問︰我希望50歲退休，請問如何做到？

【答】永明資產管理首席投資策略師雷志海

羅先生的財政狀況相當健康，實替他高興，但能否遂意在50歲退休仍不好說，因有些細節未知，故不敢胡亂猜測。譬如羅先生一家四口的成員結構，是兩夫妻加兩個孩子，抑或是兩夫妻加兩位高堂，這中間要考慮的便有很大的分別。即使是兩夫妻加兩個孩子，孩子的年紀也會對他的退休計劃影響有舉足之重。試想若孩子都尚在小學階段，和若已就讀高中，兩者的差異應不難想像。因此筆者打算就羅先生現時的財政狀況提出一些建議，以供考慮。

先看ORSO和MPF，羅先生提供的資料指當中約120萬元投放在恒指基金以及中港股票基金，而另有約42萬元投資在貨幣市場基金。筆者估計後者可能是羅先生較早時把部分高風險基金轉換而來，是因應市場變得波動及不明朗作出調低組合投資風險之舉。估對或估錯都不關係，重要的是大可趁股市在較吸引的水平分階段由貨幣基金轉出而增持股票基金，相信5月份會出現契機。即使羅先生真的在50歲時選擇退休，那也是10年後的事，現時應好好把握市場機遇盡量為財富增值。

同樣道理亦適用於羅先生在退休金戶口以外的現金。一般的理財計劃都指出應急儲蓄（Contingency reserve） 的重要，有所謂「財不入急門」，就是先消除因應急而迫使在不利市況時沽貨套現的機會。那麼該準備多少應急儲蓄才足夠呢？這要視乎個人工作及收入的穩定程度，一般的建議是不少於家庭每月平均開支的6倍。若果工種的收入有很大的波動性，則可能需要9至12倍的家庭每月平均開支為儲蓄。

羅先生沒有提供家庭每月開支的資料，但表示現時家庭收入每月14萬元，那麼以6個月的收入作考慮的話，即應急儲蓄有84萬元左右應該足夠。羅先生現時持有270萬元現金，若然這筆錢不是有某些用途的話，如預留供小孩海外留學，大可考慮把大部分也用來投資增值。投資甚麼，主要視乎羅先生本身對那些投資工具較為熟悉。

另外，羅先生指現時每月強制性強積金供款4,200元，這金額相對於家庭的每月收入明顯偏低。筆者過去曾指出應把每月收入的20%作為退休投資，這包括個人及公司的強制性和自願性強積金供款。此外就是其他投資，可以是月供股票、月供基金，或其他以財富增值為主的投資計劃。

以上所述都是投資方面的考慮和資產配罝，還有一點要留意是自住物業的按揭安排。若果羅先生現時的按揭還款是每月一次的話，可以向銀行查詢能否改為每兩個星期還款一次，而金額則相當於整月按揭的一半。這個做法每月的按揭還款額大致一樣（其實是略為多了一些） ，但可縮短按揭的還款年期之餘亦可節省按揭的利息支出。

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