【百萬Blogger】止凡：「量入為出」怎理解？

這篇文章分享的話題好淺 ——「量入為出」,但其實又可以好深入。「量入為出」就代表「花費比收入少」,即「live below your mean」,兩者對等嗎?若大家有看《富爸爸》一書,會知道作者極不贊成「live below your mean」,是否反過來解讀為「花費大於收入」?這樣理財可行嗎?

數年前曾與網友作過討論,這個看似矛盾的概念實在難以表達。想帶出的理念是,別以收入去限制自己的思維,但這並非贊成「花費大於收入」的說法。

好比營運一家公司時「開源」與「節流」的想法。一般來說,公司應該要有雄圖大計,作開源之舉,公司開支都需要有成本效益。公司內的財務總監負責管着財務,把公司的計劃交給他們看看,讓他們評估公司財務能否應付,有需要時甚至要融資。

然而,凡事「量入為出」,就似找個財務總監去管理一家公司,他們多是會計底子的,不少會計底子的公司大班,一上任就縮減公司開支,裁員瘦身,用節流的方法去交業績。這個操作有個壞處,就是把公司越做越細。當然,實際情況更複雜,要按不同市況作開源或節流的決定,尤其若風險值太高,縮一縮也無妨。

個人財務大概也有類似思維,「量入為出」是需要的,這是財務總監管好公司現金的思維,但以財務總監的思維去搞個人財務,就變成「live below your mean」。可以的話,應多想開源,開源時有機會需要開支,再想辦法。

舉個簡單例子,你可能於工作以外發展一門興趣,更有機會把該興趣化成收入。例如你喜歡攝影,不妨多影靚相,成為攝影專家,參加攝影比賽,甚至做攝影KOL,開班分享攝影心得,開網購或實體店賣攝影器材等,認真發展一下,別只局限於手持一部單鏡反光機假日影相自娛。想得遠一些,每個步驟可能有額外開支,那些支出是否不值得花呢?

那就是富爸爸推動的一種思維,有點生意人的頭腦吧。若只看着固有收入去想支出,那就故步自封了。但當然不是要把支出增加至大於收入,財務總監的量入為出仍是重要的,別為興趣搞到一屁股債。

再進一步,其實看着收入來花錢還有一個問題,不少人會讓收入影響了支出。香港人很容易跌入收支陷阱,就是收入高一點,支出就會大一點。例如加了人工,就會換車、換樓、多去旅行等,總會令自己剛好花掉大多收入,即倒過頭來說,因為收入多了而花多了。

要跳出這陷阱,可作心態調整。假如今天你月入3萬元(假設3萬元算能生活安好,若收入太低而生活也成問題的,就另作別論),消費大致有一個模式,幻想下若月入跳升至30萬元,你能維持着差不多的消費模式嗎?若生活安定下來,過了「不惑之年」,收入超過日常生活所需部分,收入多寡不應太影響消費模式。或許,投資模式則會改變一點吧。

聽聞大劉以前喜歡開party,有很多紅酒。後來年紀大了,紅酒多是送禮,始終一個人,再有錢於生活上無太大分別,犧牲太多去追求超高收入,值得想想「性價比」的問題。

由量入為出,說到開源節流,再說到調整生活支出心態,整套理念與財務自由有很大關係,不止更容易達至財務自由,更能找到好心境,因物慾是令人不滿足的原因,搞不好,即使財務自由也終日不安樂。

止凡相關Blog文:《理財概念的思辯》

