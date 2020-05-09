【百萬Blogger】止凡：「量入為出」怎理解？

這篇文章分享的話題好淺 ——「量入為出」，但其實又可以好深入。「量入為出」就代表「花費比收入少」，即「live below your mean」，兩者對等嗎？若大家有看《富爸爸》一書，會知道作者極不贊成「live below your mean」，是否反過來解讀為「花費大於收入」？這樣理財可行嗎？

數年前曾與網友作過討論，這個看似矛盾的概念實在難以表達。想帶出的理念是，別以收入去限制自己的思維，但這並非贊成「花費大於收入」的說法。

好比營運一家公司時「開源」與「節流」的想法。一般來說，公司應該要有雄圖大計，作開源之舉，公司開支都需要有成本效益。公司內的財務總監負責管着財務，把公司的計劃交給他們看看，讓他們評估公司財務能否應付，有需要時甚至要融資。

然而，凡事「量入為出」，就似找個財務總監去管理一家公司，他們多是會計底子的，不少會計底子的公司大班，一上任就縮減公司開支，裁員瘦身，用節流的方法去交業績。這個操作有個壞處，就是把公司越做越細。當然，實際情況更複雜，要按不同市況作開源或節流的決定，尤其若風險值太高，縮一縮也無妨。

個人財務大概也有類似思維，「量入為出」是需要的，這是財務總監管好公司現金的思維，但以財務總監的思維去搞個人財務，就變成「live below your mean」。可以的話，應多想開源，開源時有機會需要開支，再想辦法。

舉個簡單例子，你可能於工作以外發展一門興趣，更有機會把該興趣化成收入。例如你喜歡攝影，不妨多影靚相，成為攝影專家，參加攝影比賽，甚至做攝影KOL，開班分享攝影心得，開網購或實體店賣攝影器材等，認真發展一下，別只局限於手持一部單鏡反光機假日影相自娛。想得遠一些，每個步驟可能有額外開支，那些支出是否不值得花呢？

那就是富爸爸推動的一種思維，有點生意人的頭腦吧。若只看着固有收入去想支出，那就故步自封了。但當然不是要把支出增加至大於收入，財務總監的量入為出仍是重要的，別為興趣搞到一屁股債。

再進一步，其實看着收入來花錢還有一個問題，不少人會讓收入影響了支出。香港人很容易跌入收支陷阱，就是收入高一點，支出就會大一點。例如加了人工，就會換車、換樓、多去旅行等，總會令自己剛好花掉大多收入，即倒過頭來說，因為收入多了而花多了。

要跳出這陷阱，可作心態調整。假如今天你月入3萬元（假設3萬元算能生活安好，若收入太低而生活也成問題的，就另作別論），消費大致有一個模式，幻想下若月入跳升至30萬元，你能維持着差不多的消費模式嗎？若生活安定下來，過了「不惑之年」，收入超過日常生活所需部分，收入多寡不應太影響消費模式。或許，投資模式則會改變一點吧。

聽聞大劉以前喜歡開party，有很多紅酒。後來年紀大了，紅酒多是送禮，始終一個人，再有錢於生活上無太大分別，犧牲太多去追求超高收入，值得想想「性價比」的問題。

由量入為出，說到開源節流，再說到調整生活支出心態，整套理念與財務自由有很大關係，不止更容易達至財務自由，更能找到好心境，因物慾是令人不滿足的原因，搞不好，即使財務自由也終日不安樂。

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