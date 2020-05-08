【利財筆記】林本利：新冠肺炎疫市　金融海嘯翻版

今年3月初，新冠肺炎在全球蔓延，股市急挫，美國聯儲局在3月3日及15日召開兩次特別會議，短時間內把聯邦基金利率下調至0-0.25厘，並宣布重啟量寬，買入7,000億美元國債及私人證券。

聯儲局未等到3月17至18日開會，就突然提前宣布減息和量寬，無疑令市場恐慌情緒升溫，但經歷過金融海嘯，美國政府及聯儲局傾全力托市，筆者相信若歷史重演，可趁機入市，按個人風險承擔能力在低位吸納各類投資產品。

2008年9月中雷曼兄弟宣布破產，金融海嘯席捲全球，各地股市急挫，政府及央行火速推出救市措施，聯儲局在同年11月開始推行量寬，直至2014年10月才告終。這6年間，聯儲局購入3萬多億美元國債及按揭抵押證券，資產負債表的規模由接近1萬億元，大幅增加至4.5萬億美元。

到2017年10月聯儲局開始縮表，債券到期後不再續期，花了近3年時間才將資產規模由4.5萬億元降至去年8月的3.7萬億美元，只下降了7,000多億美元。之後資產規模開始回升，至今年3月中升至4.3萬億美元。今年3月15日宣布購入7,000億美元資產，即資產規模會升至5萬億美元。到3月22日，聯儲局突然宣布無限量寬，原來是因為幾日內已用盡7,000億美元的配額，到4月尾，資產規模已高達6.7萬億美元。同期美國政府宣布2.2萬億美元的救市計劃，之後又加碼。

由此可見，美國政府及聯儲局為了救市，可算無所不用其極。美國政府財赤連年，一直靠發債去支開支，而聯儲局又承諾不斷印鈔，無限量買入國債，目的是要托起股市，以免產生骨牌效應，令大量企業因資金不足而倒閉。

2008年金融海嘯爆發初期，即2008年10月，美股和港股都急挫，而美元卻飇升，美滙指數由79點上升至90點，主因是大量資金從其他國家調返美國救市，以及大量企業要買入美元還債。至於澳元及期油，因市場預期經濟嚴重衰退，對商品需求減少，故此價格大跌。銀行股，如滙豐（00005），因資金不足而股價大瀉；資金避險，金價節節上升。

金融海嘯爆發後半年，大約2008年2月至3月，股市、澳元及期油由低位開始回升。聯儲局不斷印鈔，美元持續轉弱，金價屢創新高，直到2011年9月因美元轉強，金價升穿1,900美元才向下調整，2015年跌穿1,100美元。

今年3月18日上課時，市場氣氛極度恐慌，美股多次熔斷，筆者除了提供心理輔導外，還建議學生可參考金融海嘯的市場走勢作為投資決定，在低位入市買股，包括滙豐、中石油（00857）及中海油（00883）等油股（幸好一直無建議買期油），而個人亦首次買入美股，購入領航標普500指數基金（03140）。並提醒學生，若相信疫症在幾個月內受控，對經濟及股市的負面影響短暫，便要珍惜低價入市機會。

之前金融海嘯，美國政府及聯儲局花了多年時間才把股市推上至海嘯前的高位。今次疫症股災，來得急，若去得快，相信股市應在較短時間內就可脫險，不用等上數年便可以回復昔日面貌。

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