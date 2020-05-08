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【國泰重組？】傳國泰考慮結構調整　放棄「國泰港龍」品牌

環球政經 15:58 2020/05/08

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【iMoney訊】受新冠肺炎拖累，國泰航空 （00293）據報考慮「結構調整」，包括減少職位、服務航綫和飛機，以及考慮整合其他航空品牌。有傳言指，國泰將於下午5時有正式公報，講述架構重組方案，包括放棄「國泰港龍」品牌，轉用「Cathay Express」品牌。

本刊正向發言人查詢，惟未有回應。有港龍機姐及機師透露，暫未收到公司重組的消息，自己也是看新聞報道才得知消息。

相關文章：專訪VistaJet CCO　私人機航班疫市雙位數增長

國泰去年完成收購廉航香港快運（HK Express），但國泰和香港快運至今維持獨立營運，國泰近月公布每月客量數據時，都未有統合香港快運資料。

國泰自4月起只維持基本客運服務，料6月底才會增加營運航班數目。早前國泰已建議全體員工在6月底前放取3星期無薪假，員工亦被要求在該期間清年假。

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撰文 : 鄺庭芳

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