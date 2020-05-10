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【香港經濟】疫情成「致命一擊」　一文看清零售餐飲股首季再發盈警

金融經濟 04:30 2020/05/10

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本港零售市道在新冠肺炎疫情衝擊下仍然慘淡，3月零售銷售數據繼續急挫逾4成，限聚措施對各大零售商及餐飲企業進一步打擊，香港零售管理協會主席謝邱安儀預期，4月情況將會比3月更差，預料上半年整體零售銷售會錄得30%至50%的跌幅。多隻零售餐飲股再發盈警，大部份更由盈轉虧。

雖然本港疫情緩和，港府已開始放寛限聚令及食肆限制，惟謝邱安儀稱，疫情影響深遠，零售市道最快年底才有機會好轉。同時，疫情令消費習慣及零售生態改變，若零售商及食肆未能求變，前景仍堪憂。

類別 股份 內容
零售 莎莎 （00178） 預期截至今年3月底止全年盈轉虧，最多蝕6億元。
威高國際 （01173） 預期截至今年3月底止，全年虧損進一步擴大
珠寶 謝瑞麟 （00417） 預期截至今年3月底止全年盈轉虧，淨虧損不少於約8000萬元
服裝 佐丹奴 （00709） 預期截至今年6月底止半年，股東應佔除所得稅後溢利將大幅減少
I.T （00999） 預期截至今年2月底止全年，股東應佔淨虧損不少於3億元。
餐飲 大家樂 （00341） 預期截至今年3月底止全年，純利按年跌85%至90%
翠華 （01314） 預期截至今年3月底止，全年虧損約1.6億元至1.8億元
富臨 （01443） 預期截至今年3月底止全年盈轉虧，虧損淨額超過2億元
龍皇 （08493） 預期今年首季收益按年跌50.7%，且錄得虧損約910萬元
賓仕國際 （01705） 預期截至今年3月底止，全年純利較去年同期出現大幅下滑
太興 （06811） 預計第一季度收益約6.4億元，按年減少20%至25%。
民生 優品360 （02360） 預期截至今年3月底止全年，公司擁有人應佔溢利按年跌80%

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編輯：袁諾曦

香港股票 經濟 商場 疫情 珠寶 香港零售管理協會 限聚令 零售 餐飲 謝瑞麟（00417）

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