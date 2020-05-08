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【重啓武漢】以直播推銷刺激消費 武漢副市長李強親身上陣

環球政經 16:43 2020/05/08

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受新冠肺炎疫情持續影響，内地的經濟狀況也有下滑的跡象，而疫症重鎮武漢的經濟活動更幾乎停頓。湖北省武漢市人民政府副市長李強爲了刺激市民消費，最近更現身直播平台，呼籲市民購買乾麵。其實除了李強之外，内地其他高官都紛紛在網上化身網紅，推銷不同地方特產，實行直播救經濟，内地稱這種推銷模式為直播帶貨。

相關文章：【新冠肺炎】世衛擬派團再到中國 調查病毒源頭

直播帶貨的策略在内地似乎相當凑效，首日開播就已經創出1790萬人民幣，9小時出售30萬件商品，成績相當驕人。其實直播文化一直在内地相當受歡迎，加上疫情影響下，網購需求大增，能夠邊與網紅互動，邊購物，吸引力非常大。直播推銷本來也不是什麽新鮮事，不過連高官都加入當直播主，都可説是頭一回。

相關文章：【美國疫情】蓬佩奧反口：不確定病毒是否源自武漢實驗室

直播帶貨最後能否幫助中國經濟重新站起來還是未知之數，但是直播帶貨或網購絕對能夠刺激私人消費，單是二月淘寶網的銷售額就暴增了719%，數字相當驚人。

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撰文 : 歐高榮

武漢 經濟狀況 李強 銷售 新冠肺炎疫情

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