【國泰危機】國泰內部瘋傳港龍成歷史　國泰僅公布延期AGM（第三版）

▲ 國泰員工間流傳國泰將放棄國泰港龍品牌。

國泰航空 （00293） 受新冠肺炎疫情拖累下，據報考慮「結構調整」，包括考慮整合其他航空品牌。消息傳出後，國泰內部員工紛紛議論，今日不斷有傳言指，國泰將於下午5時有正式公報，講述架構重組方案，包括放棄「國泰港龍」品牌，轉用「Cathay Express」。

截至下午5時04分，國泰收市後僅公布，原訂5月13日（周三）的股東周年大會延期，會押後至6月30日或之前舉行。公司解釋，鑒於香港改變與舉行股東周年大會相關的社交距離規定，董事局認為按原有日期舉行，實屬不宜。

國泰回應本報查詢時稱，不會就傳聞作出回應。

國泰重申近期口徑，指出鑑於目前形勢瞬息萬變，不能排除任何措施，以確保航空業務能夠渡過危機，並變得更強及更具競爭力。

相關傳言3月已流傳 近日再炒熱

事實上，有關港龍重組消息自3月起已不時傳出，並指港龍將會與香港快運合併，集團會推出自願或強制離職方案，並會以「遲來先走（last in， first out）」方式處理。

有關流傳圖片聲稱3月底會有相關消息公布，國泰雖然至今未有重整架構消息，但有關圖片於本月再度在國泰內部群組間流傳。

國泰港龍、香港快運分開經營

國泰去年完成收購廉航香港快運（HK Express），但國泰和香港快運至今維持獨立營運，國泰近月公布每月客量數據時，都未有統合香港快運資料。

國泰港龍目前主要營運內地和區域航線，屬全服務的傳統航空公司，營運模式與主打廉航、以日韓航線為主的香港快運，大相徑庭，重組勢帶來不少開支。

國泰2006年全面收購港龍航空，收購10年後才將港龍航空更換成國泰港龍，令營運更為一致。

（第二版加入國泰AGM資料；第三版加入國泰回應）

更多【航空告急】新聞

相關文章：

【航空告急】國泰傳考慮「結構調整」 延長無薪假4周（第二版）

【航空告急】國泰傳研究以波音787代替777X訂單

【航空告急】國泰復飛曙光初現？ 6月運力料3%變5%（附重開航線資料）

記者：麥德銘