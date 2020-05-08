Google Lens功能升級　手寫字可直接複製到手機（有片）

▲ Google Lens近日再次升級，可將手寫筆記複製到Google文件上。

被譽為「相機搜尋神器」Google Lens近日再次升級，不但能做到即時翻譯日文、中文、英文餐牌，現時更懂得將手寫筆記複製到Google文件上。用家甚至可以利用Google的發音工具，聽取正確發音。

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Google近日宣布，Google Lens將新增新功能。現時用家透過Google Lens程式，將相機對準手寫筆記文字，並在手機上反白選取文字，再按選複製，開啟Google文件後貼上，就能將手寫文字貼在文件上。不過經過一眾外媒實測後，發現字跡必須夠工整，才能有更準確的辨識效果。用家亦可在Google Lens程式中選取一個單字，然後再選擇「Listen」的按鈕，就能聽到發音。

用家現時只需安裝最新版本的Google Chrome，以及在Android系統安裝Google Lens，或在iOS 系統安裝Google App再選擇搜尋欄旁邊的按鈕存取Lens，在兩部裝置上登入相同的Google帳號，就能快速將Google Lens掃描到的文字發送到電腦或手機上。

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責任編輯：曾曉汶