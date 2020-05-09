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【疫市求職】炒散搵工平台用戶倍增　三大熱門工作有啲乜？

環球政經 20:18 2020/05/09

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【iMoney訊】新冠肺炎疫情肆虐，本港勞工市場深受打擊，失業率升近10年新高4.2%，服務行業的打工仔當災，餐飲業的失業率急升至8.6%。專為飲食業界、零售業、推廣業、物業管理市場解決人手短缺問題而設計的「炒散王WorkKing」招聘平台，聯合創辦人黃家俊一直緊貼市況。他認為，最新失業率未能反映實際情況，很多僱員需放無薪假或減少工時，疫情實際對打工仔的影響比數字反映的多。但在「疫」市下，部分行業仍有人力需求。

【有片睇！】炒散王老闆教你疫情求職2大貼士

他直言，往年每日平均約有2,000名求職者，利用他的平台瀏覽招聘廣告尋找工作。在2月至5月疫情期間，每日的瀏覽用戶倍增至約4,000人。他又指，是次疫情與2003年沙士及2008年金融海嘯期間的人事管理情況略有不同，「當年僱主主要以裁員控制成本，時至今日僱主普遍要求僱員放無薪假，以同一份糧養住兩位員工。一塊餅兩份食，希望同員工可以一起捱過疫情。」

黃家俊表示，過去多年來，餐飲及零售從業員，以及房務員對人力資源的需求最殷切，疫情之下情況逆轉，以上3個行業深受疫情影響，生意及工作量相比往年同期，只剩下三至四成，僱主的招聘意欲低。因應疫情，現時比較熱門的行業包括各大外賣平台的外賣員、清潔，以及醫療相關的行業，例如每座大廈設有的體溫探測員。若選擇有關行業，成功應徵的機會會增加。

節錄自第655期《iMoney Focus》封面故事

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撰文 : 楊子瑩

失業 裁員 疫情 餐飲 零售 人力資源 無薪假 炒散 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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