香港酒吧重開 德國酒廠免費派啤酒 2600升任飲！

香港酒吧重開時 德國酒廠免費派啤酒 2600公升疫情賣不出 唯有任人飲

新冠肺炎疫情改變全球民眾生活。香港限聚令放寬,部分酒吧重開之際,歐洲疫情規模仍不小。德國防疫限制措施並未鬆綁,餐廳和酒吧停業多時,德國一年一度的慕尼黑啤酒節更要取消。德國有啤酒廠有大批啤酒賣不出,只好向民眾免費派發2,600公升的啤酒,為疫情下的民眾帶來一點歡樂,同時避免浪費。

《德國之聲》報道,位於德國西部黑森州的啤酒廠Willinger Brauhaus,本來製作了大批啤酒供應給餐廳及酒吧。但疫情下餐飲業要關閉,啤酒廠積壓了大批啤酒賣不出。

但這批新鮮釀製的啤酒保質期只有8周,德國某些州分於接下來數周料逐步重開餐廳和酒吧,啤酒廠希望騰空酒桶來製作新一批啤酒,所以決定免費向民眾派啤酒,更估計已最少派出2,600公升的啤酒。

免費啤酒自然深受自然深受歡迎,周四約有數十人在啤酒廠外排隊輪候,期間亦有戴口罩及保持適當社交距離,以免疫情擴散。

有民眾讚揚啤酒廠免費派啤酒,可讓他們安坐家中花園享受日光浴時,也能夠順便喝一杯優質的啤酒。

啤酒廠老闆馬斯特(Franz Mast)更希望民眾日後會繼續支持:

我們也要感謝民眾,希望他們在酒廠重開後也能繼續支持我們,和推薦我們的酒廠。

(We also want to thank people, and we hope they are as supportive once we reopen, that they come here, recommend us.)

新冠疫情重挫德國啤酒業,當地大型的啤酒節都因疫情而取消,加上對中國及意大利等國家的出口亦大幅削減,當地啤酒協會Deutsche Brauer Bund更警告啤酒商,啤酒銷量或會大跌。

