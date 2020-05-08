【母親節優惠】新城市廣場送20萬元現金券　醫護媽媽獨享禮遇

▲ 沙田新城市廣場特別為醫護媽媽送上禮物，包括總值超過20萬港元的餐飲、美容及童裝現金券。（新城市廣場提供圖片）

母親節在即，沙田新城市廣場特別為醫護媽媽送上禮物，包括總值超過20萬港元的餐飲、美容及童裝現金券；並有帝都酒店的雙人套房連早餐。

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新城市廣場於5月10日母親節起至5月24日，一連360小時向沙田區的醫護人員送出1,000份「CHEER UP PACK」 ，內有多達30間的食肆使用100元的餐飲現金券，例如利苑酒家、梅丘壽司美登利總本店等。

在活動期間，凡於沙田區醫院或診所任職任何崗位的醫護人員，只需到新城市廣場客顧服務中心出示有效的醫護人員職員證件，即可獲取「CHEER UP PACK」一份。在母親節當日（10日），更會額外送出玫瑰花一支予醫護媽媽。

本月12日亦是國際護士節，新城市廣場的「CHEER UP PACK」亦將加推驚喜，送出帝都酒店的雙人套房連自助早餐及Dior Beauty 的淨透亮白護理療程。另亦會提供低至半價總值過萬元的購物優惠小冊子。

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醫護人員打氣包派發詳情：

日期：5月10日至5月24日

時間：早上10:00 至晚上10:00

地點：新城市廣場一期四樓及三期二樓顧客服務中心

換領方法：出示沙田區醫院或診所的有效醫護人員證件，即可換領CHEER UP PACK一份 (數量有限，先到先得)

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責任編輯：葉泳珊