【內房股】摩通料五一黃金周銷售按年增5成　內房股普遍上揚

▲ 大摩指，目前內房股面對最大風險為中美貿易爭端。

隨內地新冠肺炎疫情緩和，經濟活動恢復帶動市場對住房需求回穩。摩根大通表示，剛過去五一黃金周的銷情良好，料按年增40%至50%，主因新盤推售增加，部分為首季延遲所致，而售罄率則維持於約50%至60%。內房股今日強勢，建業 （00832） 表現最好，升逾6%；禹洲 （01628） 、寶龍 （01238） 及佳兆業 （01638） 均升逾5%。

摩通指，市場相信大部分房企將逐漸回歸正常的銷售增長，該行追蹤的25隻內房股平均4月合約銷售增長3%，預計5月及6月將會按年增1成至2成，上半年可追平去年同期的表現。該行又指，該等強勢銷售數字將會帶動板塊表現，雖然行業基本面佳，但以年初至今計，仍是中資股中表現第二差的板塊。

摩通稱，中美貿易爭端為行業最大風險，皆因人民幣滙率或會貶值，令內房股受壓，惟該行相信貶值幅度會較2018年及2019年低，且大多內房股已作對沖，以及美國聯儲局大型量化寬鬆將為匯率走勢提供緩衝。

該行維持偏好落後的內房股，大型內房股中看好中海外 （00688） 以及碧桂園 （02007） ，中型內房股則薦旭輝 （00884） 、富力 （02777） 及雅居樂 （03383） ，小型股中看好中駿 （01996） 及美的置業 （03990） 。

相關文章：【內房銷售】中國金茂上月合約銷售按年增49% 一文看清內房4月銷售數據（不斷更新）

【物管股】新城悅收購同業曾升一成 多隻物管股齊破頂

編輯：袁諾曦