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有研究小組指出　微信會監視外國用戶　

環球政經 20:00 2020/05/08

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微信（WeChat）在全球擁有10億用戶，為騰訊於2011年推出，在中國內地亦是必用app之一，近年更新增付款功能，早年亦曾稱中國與海外的服務系統有別，不會監察海外用戶的聊天紀錄。然而，多倫多大學安全研究小組Citizen Lab於昨日（7日）公布最新研究指出，使用海外電話註冊帳號亦會受信公司的監控。

據CNBC報道，研究小組就表示，海外用戶透過微信所傳出的文件和圖案時，會啟動審查機制，並被用於建立微信數據庫。報道指出，隨美國愈來愈擔心中國的公司會透過App去收集數據，美國亦曾對短片社交程式TikTok進行安全審查。

然而研究小組就指出，並未有證據顯示，騰訊對海外用戶的監視行為是受到中國政府所指示。研究小組亦從實驗中組織出結論前，提出兩個不同的方案去做實驗，分別是用中國注冊帳戶通訊，及用海外注冊帳戶通訊進行。

他們在海外註冊帳戶中傳送圖片和文件，以查看會否被騰訊進行審查。如果是這樣，身處在中國的用戶將無法看到該內容。而研究顯示，一些政治敏感的內容只可在國際帳號間流傳，當傳送到中國註冊帳戶後，就會被封鎖。此亦發現，在透過國際帳戶所傳送的政治敏感內容後，中國注冊帳戶通訊的審查內容便會增加。研究小組表示，國際用戶並未受到審查，但就會受到監察，然後再通知騰訊在中國的審查機制。

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