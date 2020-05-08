【法律迷思】蘇文傑律師：「人在病床，錢在銀行」？

認知障礙（Dementia），舊稱「老人癡呆症」或「腦退化症」，常見於65歲以上人士。據統計，香港70歲以上人士每10位當中便約有1位患上該病。「光纖之父」高錕教授、美國列根（Ronald Reagan）總統，也曾罹患該病，而筆者本身亦在中文大學醫學院（內科及藥物治療學系腦神經科） 的認知障礙症專業課程中教授相關法律知識，並處理過不少有關之個案。

既然生、老、病、死無法避免，如果事先能做好法律及財務上的安排，便可解決即使所有資產在自己名下，但因認知障礙而無法操作自己銀行戶口而不能支付日常生活開支的尷尬情況。

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一般授權非持久有效

很多人以為在銀行戶口中加入被受權人（Authorized Signor）理論上可解決上述問題。其實，戶口簽署授權人，法律上只是「一般授權」其中一種。「一般授權書」（General Power of Attorney），會在授權人（即戶口持有人或Donor）變為精神上無行為能力時（包括中風、認知障礙等），在法律上便會自動失去效力。但「持久授權書」（Enduring Power of Attorney），則會在授權人喪失精神行為能力後，仍然會「持久」地有效，並賦予權力予被受權人（Donee），繼續處理授權人的財政事務。

持久授權書（Enduring Power of Attorney）根據香港法例第501章《持久授權書條例》，持久授權書容許授權人（即打算將其權力授予其他人的人）在精神上有能力行事時，委任被受權人，以便在授權人日後變得精神上無行為能力時，被受權人可照顧其財務事項。

持久授權書具5大優點

持久授權書有以下主要優點︰

一、容許選擇誰人（可多於一人）在自己變得無能力照顧自己的財務時，代他處理；

二、避免無法操作自己銀行戶口及其他資產而展開昂貴的法庭程序；

三、有效率及具成本效益地管理個人財產；

四、免卻家人或照顧者管理其財務時，可能要面對極大的困難和煩惱。

為減低道德風險，授權人可以在持久授權書內，對被受權人的權限附加合適限制（例如︰被受權人如欲訂立價值超過某指明款額的合約，須先尋求財務或法律意見，否則不得訂立該合約）。另外，授權人亦可選擇持久授權書的生效日期（例如︰需要有2位註冊醫生共同證明授權人已失去精神行為能力時才可生效）。

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