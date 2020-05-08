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內地三中學生戴口罩　上體育課跑步時猝死

環球政經 16:18 2020/05/08

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新冠肺炎疫情於內地逐步緩和，而當地亦陸續復工、開學，不過，上月內地就有學生戴口罩上體育課而猝死的情況出現，多地官方亦隨即規定，上學生上體育課時不必戴口罩，但就要保持一定距離。

綜合內媒體報道，於上月分別在溫州、河南以及湖南長沙的學校，都有一名學生上體育課猝死事件。於4月14日，位於溫州市第二實驗中學，有一名未滿16歲的男學生在上體育課時暈倒，緊急送醫院後，搶救無效身亡。據報道指，學校為讓學生恢復鍛煉，組織中學三年級11個班級近500人在操場跑1500米。

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在4月24日，河南一間中學，同樣有一名15歲中三學生在上體育課跑步時，突然倒地，送到醫院經搶救無效身亡。於4月30日，湖南一間學校，有一名學生在進行1000米測試時猝死。

報道指出，該三名學生的共通點，均是在上體育課時有戴上口罩，當中有兩名學生戴N95醫用口罩上體育課，但就暫未有證據顯示，兩者間有所關連。報道就引述專家意見指，跑步時需氧量為平時的20倍，戴口罩運動會造成呼吸困難，特別是在劇烈活動時甚至可以危及生命，所以都建議取消上體育課時戴口罩的規定。

此外，多地教育部門相繼發出通知，要求師生上戶外體育課保持安全距離，不准再戴口罩。於周四（7日）海南省教育廳發布緊急通知，要求各地各校在組織學生上體育課和開展體育活動時，人員之間要保持1米以上的距離，不准戴口罩。

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