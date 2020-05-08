【美國數據】3項就業指標預測失業率

美國4月就業報告將於今晚出爐，失業率在疫情重創經濟下，尤其受到關注。在過去7週，美國首次申領失業救濟金人數累計近3,350萬人，完全蒸發金融危機以來累計2,300萬人的就業增長。藉此項勞動市場的領先指標數據，不難預測失業率將錄得極差表現。

美國勞工部每逢周四公布「上周首次申請失業救濟金人數」（Unemployment Insurance Weekly Claims），反映了美國過去一周內失業或無薪假的人數，用於預測失業率及非農業就業新增職位，是勞動市場的領先指標。該數據並無季節性調整，容易受到短期事件影響波動，分析時宜同時參考過去多周申請人數的變動。



在本周三公布、俗稱「小非農」的美國私人職位統計結果顯示，4月職位減少2,023萬個，是自2002年有紀錄以來最差，略勝市場預期的跌2,050萬個。有別於由官方統計的「非農」，「小非農」數據來自美國人力資源公司ADP的就業調查，採集自約50萬家美國私人企業，不包括政府部門，因而更能反映私人就業市場的情況。而「小非農」較非農數據提前兩天公布，因此被視為其領先指標，亦是消費者支出的領先指標。