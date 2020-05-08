【二戰勝利】疫情下慶祝二戰歐戰勝利 75年來首次

▲ 今年，在全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情之下，歐洲多國將在封城下進行有限度的慶祝活動，是75年來首次。

1945年的5月8日英國、法國等同盟國接受德國納粹無條件投降，結束長達六年的戰爭，將這天訂為二次世界大戰歐戰勝利紀念日，至今已75年。今年，在全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情之下，歐洲多國將在封城下進行有限度的慶祝活動，是75年來首次。

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在仍未解封的英國，目前世界上唯一一位曾參與二戰的領袖英女皇伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II），會在當地早上11時，在英國廣播公司（BBC）帶領國民默哀2兩分鐘，向二戰死難者、抗戰英雄致敬。二戰時鼓勵人民的名曲“We'll meet again”，原唱薇拉·琳恩（Vera Lynn）已年屆103歲，仍會錄音獻唱，並在電視播出，為民眾在疫情中打氣，並鼓勵國民在家或花園一同歌唱。

在下周計劃在部分城市放寬禁令的法國，總統馬克龍（Emmanuel Macron）將會向葬在凱旋門地底無名塚的二戰陣亡士兵獻花，除此以外，其他儀式將因疫情緣故暫停舉行。

在已逐步放寬限制的德國，總理默克爾（Angela Merkel）亦會在德國中央戰爭紀念館主持儀式，柏林居民將享有一天公眾假期，是全國獨有。前蘇聯國家包括俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭等，會在周六（5月9日）舉辦同類慶祝活動。

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歐美的戰勝紀念日不同，歐洲以納粹德國投降為準，故將5月8日定為二次世界大戰歐戰勝利紀念日（Victory in Europe Day，簡稱VE Day）；在美國則以日本投降為準，故將8月15日定為第二次世界大戰對日戰爭勝利紀念日（Victory over Japan Day，V-J Day）。

記者：葉芷樺



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