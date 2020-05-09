【心賞事成】我要安全感之做過世的工

踏入5月，WFH的人陸續復工；Between jobs的人重新搏鬥搵工。也有些人趁機轉工。家揚（化名）來找我談轉工的事。「你想找怎樣的工作？」我單刀直入問。「我想找一份可以做過世的工！」他單刀直入答。家揚一表人才，履歷不錯，打過幾份工，但都不長久。他一直想轉一份「可以眯埋眼做到退休」的工作。我問他，為甚麼會有此想法？「 每個月有糧出嘛，安樂晒！」「你現在不也每月有糧出嗎？」我笑。「有是有，但好無安全感……」對家揚來說，「安全感」，是關鍵。他認為，有份可做過世的工，「僱主與僱員互相Lock死對方」，就最理想。

相關文章：【航空告急】勞斯萊斯4000名員工停工 今年引擎交付目標大削44%

是以一直以來，他的搵工方向，都鎖定老牌大公司，貪其穩定。他深信只要努力，肯定不會被炒。但是，他也自覺運滯， 在過去十多年來，這些公司都先後因為種種原因，進行了重組或裁員。家揚雖然沒有被裁，但眼見有隱憂，就決定轉工到另一個更穩定的環境。然後，沒多久，那個新的穩定，又出現暗湧，於是他又要再開始搵工……如是者，故事無限loop：尋求穩定－＞ 穩定變不穩定－＞尋求下一個穩定……然而家揚真的很想settle down。他甚至以「歸宿」來形容一份長遠而穩定的工作。

尋不安全中的安全感

我光是聽，也感受到家揚的心很累，但也忍不住問了這一句：「 你相信世上是一定有一份『做過世』的工，對嗎？」「對呀！」「為甚麼可以這麼肯定？」「因為一份工做過世的人多的是。」「這些人都是誰？」他舉出了很多例子，都是比自己大廿年左右的前輩。「你曾經認為，加入大公司，就可以『做過世』，結果也沒有你想像中穩定。你認為是甚麼原因？」「不就是環境差嘛！誰都沒想過環境變化這麼大。」「你認為這大環境的轉變，會往回走嗎？」「嗯……大概不會吧。」「廿年前你認識的前輩，如果今天才入職，你認為他們可以做過世嗎？」「……」家揚聳聳肩，還我一個無奈眼神。

人，很奇怪。很多時候，我們都在等一駕永遠不會來的巴士。可能是因為，我們並不知道，那輛巴士已停產了。更可能是因為，我們雖然知道，但不想接受這個事實。「所以其實是沒有『做過世』這回事的了？」家揚沉默了一陣子，自己問自己。我沒答腔，還了他一條問題：「在這個情況下，你可以如何建立你想要的安全感？」

「就是在被炒之前先找到另一份工啊！」稍頓，他忽然「叮」一聲：「那不正是我一直在做的事了麼？」「除了這個方法，還有嗎？」我微笑着問。他想了想，續說：「或者努力確保裁員也選不上我？」稍頓，他又再「叮」一聲：「話說回來，我倒是真的從未被裁過！」有時，我們常常覺得，自己要再做點甚麼，才夠安全。卻沒有意識到，一直在做的事，其實己經夠好，至少是不安全之中的最安全了。一個月後，家揚打消了轉工的念頭。而在新一輪的裁員當中，他依舊沒中招。他一如以往，在原有的崗位繼續努力工作，卻已沒有了長期不安的感覺。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！