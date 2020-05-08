【疫市營商】PopWalk天晉滙消費賞　推8千份禮品總值逾30萬

踏入初夏，母親節及父親節接踵而來，PopWalk天晉滙推出「Sweetest Moment 家‧Fun‧消費賞」，提供一連串消費禮遇，包括800份免費滋味大賞、240元循環消費回贈、5小時泊車及精品換領等，總值逾30萬，共8千份禮品。

由5月8日起，PopWalk天晉滙推出一系列之消費優惠， 如逢星期一至五午市時段以電子貨幣在場內惠顧餐飲消費滿300元，以及憑同日50元或以上的士機印單據，可換領超市現金劵50元。顧客於PopWalk天晉滙各期商場，即日以電子貨幣單一消費滿指定金額，可換領Super Foodie 循環消費獎賞卡，於推廣期內每作指定消費即可換領現金贈劵，多買多賞。PopWalk The VIP Club會員在指定家品商戶，以電子貨幣購物滿指定金額，可獲5倍積分及家居購物贈劵。

此外，適逄母親節及父親節，顧客於PopWalk天晉滙各期商場，以電子貨幣即日消費滿指定金額，或PopWalk VIP會員憑指定積分，更可換領多款節日禮品，包括高級床品套裝、韓國高麗人蔘茶、法國紅酒、烘焙咖啡粉。

責任編輯：蘇穎琪

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