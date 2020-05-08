  • 31°C
香港時間 : 2020508日 (五) 14:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】PopWalk天晉滙消費賞　推8千份禮品總值逾30萬

商業 14:12 2020/05/08

分享：

踏入初夏，母親節及父親節接踵而來，PopWalk天晉滙推出「Sweetest Moment　家‧Fun‧消費賞」，提供一連串消費禮遇，包括800份免費滋味大賞、240元循環消費回贈、5小時泊車及精品換領等，總值逾30萬，共8千份禮品。

由5月8日起，PopWalk天晉滙推出一系列之消費優惠， 如逢星期一至五午市時段以電子貨幣在場內惠顧餐飲消費滿300元，以及憑同日50元或以上的士機印單據，可換領超市現金劵50元。顧客於PopWalk天晉滙各期商場，即日以電子貨幣單一消費滿指定金額，可換領Super Foodie 循環消費獎賞卡，於推廣期內每作指定消費即可換領現金贈劵，多買多賞。PopWalk The VIP Club會員在指定家品商戶，以電子貨幣購物滿指定金額，可獲5倍積分及家居購物贈劵。

此外，適逄母親節及父親節，顧客於PopWalk天晉滙各期商場，以電子貨幣即日消費滿指定金額，或PopWalk VIP會員憑指定積分，更可換領多款節日禮品，包括高級床品套裝、韓國高麗人蔘茶、法國紅酒、烘焙咖啡粉。

責任編輯：蘇穎琪

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

父親節 母親節 餐飲 商場 疫情 天晉

下一篇文章

【限聚令放寬】遊戲機中心重開　業界料需時回復人流
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】港產VFE+BFE+PFE ≥ 99%口罩　明日4時發售（附訂購連結）
【口罩供應】港產VFE+BFE+PFE ≥ 99%口罩　明日4時發售（附訂購連結）
【疫境見真情】良心老闆炒股賺1240萬　全數贈員工作致謝
【疫境見真情】良心老闆炒股賺1240萬　全數贈員工作致謝
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】屈臣氏BFE及PFE≥99% Level 2口罩　記者開箱實測防水透光透氣度 (更新)
【口罩供應】屈臣氏BFE及PFE≥99% Level 2口罩　記者開箱實測防水透光透氣度 (更新)
【口罩供應】不知名口罩品牌湧現　消費者小心假貨陷阱
【口罩供應】不知名口罩品牌湧現　消費者小心假貨陷阱
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）