【星級理財】莊端兒沽清物業　趁人氣高轉搞生意

莊端兒曾在2003至2015年間投資多個物業，後來她加入娛樂圈，經歷人生低潮，決定沽出手上全部物業，「一來開始『等錢洗』，二來係覺得好攰，物業要睇得好緊、親力親為，政府出咗辣招後，炒樓遊戲已經唔好玩，加上我愈多物業稅就愈重，我收租都未必供到樓，個Yield（收益率）已經好低。」

2018年，莊端兒遇上杜汶澤邀請她參與網台節目，當上女主播後成功吸引大眾目光，知名度大增，她乘機向商界發展，與本地海鮮入口及批發商「鴻利海產」的老闆區偉明合作，於上年年中創辦海鮮外送速遞品牌「點點鮮」，在建立好生意基礎後不久，就遇上新冠肺炎疫情，生意一度大增三成。

▲ 莊端兒創辦海鮮外送速遞品牌「點點鮮」。(受訪者提供)

疫情爆發前，莊端兒與經理人飛到馬來西亞談代言人合作，機緣巧合下被對方邀請成為亞洲總代理，她於是投資近百萬宣傳手上的咸蛋零食品牌「Oyu」及「KaizoCool」，設置網店又開實體店，還不時利用「明星效應」，親身當「一日店長」和粉絲在店內見面。

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這些副業的收入隨時比做明星還多，難怪莊端兒也大呼娛樂圈搵食艱難，「其實娛樂圈都搵唔到食嘅好坦白講，但係有好多機遇，例如做代言人，而自己都因為娛樂圈識到一個老闆，給我一個咸蛋黃魚皮的品牌去代理。」回望過去，她並不後悔加入娛樂圈。

節錄自第655期《iMoney Focus》見人見智。

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