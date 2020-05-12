【見人見智】娛樂圈搵食艱難　莊端兒曾歷低潮想跳樓

「真係好三更窮、五更富㗎！我覺得仲衰過做古惑仔，老實啲講！」莊端兒（Xenia）大笑著說，自小在富裕家庭中長大，如「溫室小花」般沒怎麼捱過苦，18歲便擁有人生第一層樓，外國讀書回流後靠不斷炒賣物業「錢滾錢」，幾百萬收入轉眼到手，名牌手袋、名錶非限量版不愛，最高峰時有八至十個物業在手，在地產、租客間周旋應接不暇，沒料到7年前因貪玩，去參選香港珠寶小姐而加入娛樂圈這個大染缸，才頓然明白到「搵食艱難」，手上物業全數變賣，試過連手袋、名錶都要「犧牲」。

最為大眾認識的莊端兒，或者要數她以性感形象在網台擔任女主播，擁有驕人身材的她，是不少男粉絲的女神，華麗外表外，其實莊端兒也有不為人知的一面。畢業於澳洲墨爾本大學經濟學系的她，成長於富裕家庭，媽媽開地產舖、有家人開證券行，從小便接觸到投資，「媽媽教落要學識『錢滾錢』，就唔洗咁辛苦。」

▲ 莊端兒常以性感形象示人。(受訪者提供)

患病兼情傷 曾想跳樓

2013年，31歲的莊端兒參選香港珠寶小姐獲季軍，兩年後正式加入娛樂圈，同時決定沽出手上全部物業，「一來開始『等錢洗』，二來係覺得好攰，物業要睇得好緊、親力親為，政府出咗辣辣辣招後，炒樓遊戲已經唔好玩，加上我愈多物業稅就愈重，我收租都未必供到樓，個Yield（收益率）已經好低。」離場一兩年後，她遇上人生低潮，愛情上被愛人背叛，事業上又與經理人公司有糾紛，加上身體患病要做手術，為休養有一段時間都無法工作，意志消沉的她曾想過跳樓。

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「媽咪叫我要跳就快啲，唔好阻佢關窗開冷氣。」莊端兒回想笑說，媽媽還拿出舊照片開解她，後來她想通了，「咁有勇氣跳落去，點解唔拎啲勇氣去面對人生？以前好多嘢都唾手可得，你見我炒賣都已經賺咁多，要嘅奢侈品可以買到、旅行又可以去到，係無乜挫折㗎，原來誤打誤撞入咗呢一行，遇到呢啲挫折就當係一種學習！」

節錄自第655期《iMoney Focus》見人見智。

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