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【星級理財】莊端兒談炒樓　媽媽贈首期學「錢滾錢」

名人薈萃 10:45 2020/05/09

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最為大眾認識的莊端兒，或者要數她以性感形象在網台擔任女主播，擁有驕人身材的她，是不少男粉絲的女神，華麗外表外，其實莊端兒也有不為人知的一面。畢業於澳洲墨爾本大學經濟學系的她，成長於富裕家庭，媽媽開地產舖、有家人開證券行，從小便接觸到投資，「媽媽教落要學識『錢滾錢』，就唔洗咁辛苦。」

莊端兒參觀家人開的證券行。(受訪者提供)

大學未畢業，莊端兒便收到媽媽給的首期置業，她拿著這個「第一桶金」繼續「錢滾錢」。2003年，剛畢業的莊端兒回到香港，當時正值沙士，樓市極度低迷，莊端兒和媽媽看中港島南區豪宅貝沙灣的單位，有落地大玻璃可看到無敵海景，1600多呎的單位連2個車位只售800多萬元，「我哋係售樓處到同人𢱑多咗個車位返嚟，真係抵到爛。」後來持貨十年後，莊端兒以約2800萬元賣出單位，獲利2千萬元，不過莊端兒卻最不捨得這個單位，直言「走咗都有啲唔捨得，留返佢仲好，因為好難可以咁平買得返。」

莊端兒曾以8萬元首期，買入南灣御園的銀主盤。(資料圖片)

其後兩年內，莊端兒愈戰愈勇，購入不少單幢式物業投資，最高峰時手上有近十個物業，轉眼間就成為「大業主」，「當時有樣嘢叫Confirmor（確認人，俗稱摸貨），簽咗臨約就可以轉售單位，隨時轉俾下一手即時賺差價，當時可以瘋狂玩呢啲，所以市場上有好多炒家。」她指當年買入單位時，發展商更提供「先住後付」、入伙利是等優惠，差價以外還可再食一筆。

莊端兒曾買入不少物業投資。(梁健騰攝)

8萬首期「摸底」炒樓

「我媽咪俾我第一桶金，就係買左層樓比我，而我自己嘅第一桶金就係賺呢啲Confirmor。」莊端兒另一個「得意之作」，要數以8萬元首期買入南灣御園的銀主盤，「我記得我係碌卡俾首期，碌卡後打俾媽咪，『媽咪，我買咗層樓呀！』，再連埋車位買，嗰時係容易成咁樣！」

莊端兒首次親自設計的房間。(受訪者提供)

 

節錄自第655期《iMoney Focus》見人見智。

 

 

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撰文 : 黎海怡

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