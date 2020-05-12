岑皓軒：居酒屋逆境自強術

看英超球賽時，一些球會總會以王者姿態奪標。另一些球會則發揮平穩，但遇上勁敵時，反而遇強越強，一些則打逆境波時會有意想不到的發揮。至於哪些球會是王者，哪些是遇強越強，哪些是逆境波黑馬，歡迎大家自己對號入座。然而，筆者覺得日本有一球隊絕對是遇強越強的表表者，那就是南葛隊！或許是不少日本人都看《足球小將（キャプテン翼）》長大，所以不少日本人都有這種「打逆境波」精神。

從本地客入手維持生意

北川和久（Kazuhisa Kitagawa）先生正是這種頭上綁着「必勝」的那種日本人。他是居酒屋「炭火燒すみ家」的老闆，這家居酒屋位於沖繩恩納村的遊客區，因為地理位置優越，就在萬座毛（Cape Manzamo）附近，所以生意很好。除了不少遊客都會光顧，更有一些潛水店員工在放工後，一起去他的居酒屋飲酒。然而自沖繩3月頭，因為疫情關係而開始取消全部國際航班後，他的居酒屋的生意就受到很大影響。平時佔過半生意額的遊客和潛店員工都不見蹤影，只剩下寥寥可數的本地客（日文稱為「地元客」）。北川先生笑說，每天開店後就是等打烊。

每個居酒屋老闆都面對租金和員工出糧壓力。北川先生知道如果要捱過這關，定要從「地元客」入手。所以他開始每天在社交媒體圖文並茂介紹自己居酒屋的美味菜式，鼓勵大家晚飯幫襯。另外，由於北川先生現較空閒，所以開始研製些全新口味的地獄菜式。他會把新菜式照片發放在社交媒體，同時發下「英雄帖」，看看誰夠膽來挑戰！這個英雄帖正是筆者去幫襯「炭火燒すみ家」的原因，因為本身很少去遊客區的餐廳，但這機會實在是太難得，定要一試！

轉便當舖化危為機

4月頭開始，日本政府宣布進入緊急狀態後，進一步收緊餐廳的縮短營業時間。居酒屋等餐廳要提早在晚上8時關門。這對居酒屋是噩耗，因為居酒屋黃金時間其實是晚上10時到凌晨2時。北川先生要再次發揮打逆境波精神，把居酒屋營業時間由晚上6時更改至早上11時。你可能問︰「誰會去在早上11時去居酒屋飲酒？！」你說得對，就是沒有人會這樣做！但北川先生的對策卻是，把自己的居酒屋改變為賣便當（お弁当当 ）的舖頭。北川先生自己是中華廚師出身，他做的便當口味較香較重，吸引了不少在附近的建築工人幫襯，其中華便當幾乎每天都全數沽清。

跟北川先生交談中，他一句也沒有抱怨政府半句。反而很有熱誠的告訴我們他是怎樣獲得靈感去創作新菜式和經營點子。他說着這些話時，眼神恍惚就像是電影《食神》中史提芬周說︰「只要用心......人人都可以係食神！」