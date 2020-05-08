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【騰訊閱文】閱文再就新合同傳聞澄清 股價漲逾7.8%

金融經濟 16:30 2020/05/08

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閱文新任首席執行官程武剛上任，便爆發了霸權合同風波。

捲入「霸權合同」風波的閱文集團 （00772） ，周四（7日）晚上於社交媒體上發公告稱︰「新合同快出來了。」閱文亦就網上流傳指，管理層「高高在上」對待作家等謠言作出澄清。閱文股價漲7.8%，收報37.4元。

閱文集團此前因新合同條款內容對作者不公平，被指剝削作家權益，因而引起旗下合約作家的反抗。不少網絡小說作者指新合同條件非常苛刻，作者只有分成沒有訂閱收入，網站有權刪改作品情節，且剝奪了作者的著作權等。

作家發起「五五斷更節」

閱文的合同作家及網友發起的維權運動「五五斷更節」，5月5日所有創作者集體停止更新其連載小說。惟有作家聲稱，閱文利用系統更改作者的發文時間，並屏蔽作者的在網站上的言論以粉飾太平；而閱文方面則稱沒有更改作品的更新時間。

新任首席執行官程武、總裁侯曉楠等新管理團隊周三（6日）參加作家懇談會，針對新舊合同爭議作澄清，並再次強調作家是閱文平台的根基。涉及著作權授權、免費模式下的分成權益、作家福利及盜版等方面，已經明確修改方向，將在1個月內推出新版合同。

相關文章︰【騰訊閱文】閱文新管理層回應合同風波　1個月內推新版條款

【騰訊閱文】騰訊閱文「霸權合同」惹爭議　內地作者發起「五五斷更節」維權

閱文股價飈逾14%　騰訊副總裁程武接任CEO

 

香港股票 騰訊 維權 閱文集團（00772）
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