【騰訊閱文】閱文再就新合同傳聞澄清 股價漲逾6%

▲ 閱文新任首席執行官程武剛上任，便爆發了霸權合同風波。

捲入「霸權合同」風波的閱文集團 （00772） 周四（7日）晚上於社交媒體上發公告稱︰「新合同快出來了。」閱文亦就網上流傳對管理層的一些謠言作出澄清。閱文股價漲6.6%，報37元。

閱文集團此前因新合同條款內容對作者不公平，被指剝削作家權益，因而引起旗下合約作家的反抗。不少網絡小說作者指新合同條件非常苛刻，作者只有分成沒有訂閱收入，網站有權刪改作品情節，且剝奪了作者的著作權等。

作家發起「五五斷更節」

閱文的合同作家及網友發起的維權運動「五五斷更節」，5月5日所有創作者集體停止更新其連載小說。惟有作家聲稱，閱文利用系統更改作者的發文時間，屏蔽作者的在網站上的言論，意圖掩蓋「斷更節」；而閱文方面則稱沒有更改作品的更新時間。

新任首席執行官程武、總裁侯曉楠等新管理團隊周三（6日）參加作家懇談會，針對新舊合同爭議作澄清，並再次強調作家是閱文平台的根基。涉及著作權授權、免費模式下的分成權益、作家福利及盜版等方面，已經明確修改方向，將在1個月內推出新版合同。

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