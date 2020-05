特朗普承諾向俄羅斯提供呼吸機 但曾拒美國各州求援

▲ 美國總統特朗普與俄羅斯總統普京周四通話時,承諾向俄羅斯提供呼吸機,但早前卻拒為美國各州提供呼吸機。

俄羅斯的新冠肺炎疫情仍未受控,累計逾17.7萬人染疫。美國總統特朗普與俄羅斯總統普京周四(7日)通話時,特朗普竟承諾向俄羅斯提供呼吸機。但特朗普被指美國各州早前曾要求特朗普協助提供呼吸機,卻遭其拒絕。

俄羅斯周四再增11,231人確診新冠肺炎,確診病例的單日增幅已連續5日突破1萬。特朗普(Donald Trump)與普京(Vladimir Putin)進行電話通話,討論新冠疫情及軍備控制。特朗普更主動向普京承諾,會向俄羅斯提供呼吸機作支援。

特朗普同日下午出席會議時解釋:

如果他們(俄羅斯)需要呼吸機,我們很樂意提供,我們會在適當的時候這樣做。

(If they need ventilators, we’d love to send them some and we will do that at the appropriate time.)

白宮發言人更表示,美國正努力照顧國內民眾,同時準備協助任何有需要的國家,包括俄羅斯在内。

據悉,普京已接受特朗普提出的援助。但白宮未透露,特朗普會向俄羅斯提供的呼吸機數目。白宮與俄羅斯駐美國大使館都未有就此回應。

但美國各州今年3月底就呼吸機短缺,向聯邦政府求助。紐約州屬美國疫情重災區,州長科莫(Andrew Cuomo)提出要再增加3萬部呼吸機,以應對大量患者湧現。特朗普卻表示,聯邦政府被要求提供大量設備,但他認爲各州都沒有需要,更批評州長不應依靠聯邦政府來應對疫情。

各州其後自行尋找呼吸機等醫療設備。馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)與南韓達成協議,在韓裔夫人的協助下向南韓購入5,000套新冠病毒檢測套件。另外,紐約州長科莫指中國向該州運送1,000部呼吸機。

目前美國多州已逐步解封,特朗普周二(5日)受訪直言,解封後無可避免會有更多死亡,但必須讓國家開放。特朗普更指,不論有否疫苗,病毒始終會過去,人們會恢復正常生活。

