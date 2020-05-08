  • 31°C
香港時間 : 2020508日 (五) 14:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

特朗普承諾向俄羅斯提供呼吸機 但曾拒美國各州求援

環球社會熱點 13:41 2020/05/08

分享：

美國總統特朗普與俄羅斯總統普京周四通話時，承諾向俄羅斯提供呼吸機，但早前卻拒為美國各州提供呼吸機。

俄羅斯的新冠肺炎疫情仍未受控，累計逾17.7萬人染疫。美國總統特朗普與俄羅斯總統普京周四（7日）通話時，特朗普竟承諾向俄羅斯提供呼吸機。但特朗普被指美國各州早前曾要求特朗普協助提供呼吸機，卻遭其拒絕。

【美國疫情】解封擲骰搵命博 戈爾：特朗普總統已失敗

【美國大選2020】拜登前助理指控：拜登應退選！

俄羅斯周四再增11,231人確診新冠肺炎，確診病例的單日增幅已連續5日突破1萬。特朗普（Donald Trump）與普京（Vladimir Putin）進行電話通話，討論新冠疫情及軍備控制。特朗普更主動向普京承諾，會向俄羅斯提供呼吸機作支援。

特朗普同日下午出席會議時解釋：

如果他們（俄羅斯）需要呼吸機，我們很樂意提供，我們會在適當的時候這樣做。

（If they need ventilators, we’d love to send them some and we will do that at the appropriate time.）

美媒：特朗普再次不信專家 推翻疾控中心解封指引

【美國疫情】殺入白宮 潔癖特朗普貼身侍從確診

白宮發言人更表示，美國正努力照顧國內民眾，同時準備協助任何有需要的國家，包括俄羅斯在内。

據悉，普京已接受特朗普提出的援助。但白宮未透露，特朗普會向俄羅斯提供的呼吸機數目。白宮與俄羅斯駐美國大使館都未有就此回應。

【法國口罩】馬克龍型格示範戴 防護與時尚並存

美國國會倡 中國使館街名改為「李文亮廣場」

但美國各州今年3月底就呼吸機短缺，向聯邦政府求助。紐約州屬美國疫情重災區，州長科莫（Andrew Cuomo）提出要再增加3萬部呼吸機，以應對大量患者湧現。特朗普卻表示，聯邦政府被要求提供大量設備，但他認爲各州都沒有需要，更批評州長不應依靠聯邦政府來應對疫情。

各州其後自行尋找呼吸機等醫療設備。馬里蘭州長霍根（Larry Hogan）與南韓達成協議，在韓裔夫人的協助下向南韓購入5,000套新冠病毒檢測套件。另外，紐約州長科莫指中國向該州運送1,000部呼吸機。

目前美國多州已逐步解封，特朗普周二（5日）受訪直言，解封後無可避免會有更多死亡，但必須讓國家開放。特朗普更指，不論有否疫苗，病毒始終會過去，人們會恢復正常生活。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【法國口罩】馬克龍型格示範戴 防護與時尚並存
今日
【法國口罩】馬克龍型格示範戴 防護與時尚並存
【美國疫情】解封擲骰搵命博 戈爾：特朗普總統已失敗
今日
【美國疫情】解封擲骰搵命博 戈爾：特朗普總統已失敗
【美國大選2020】拜登前助理指控：拜登應退選！
今日
【美國大選2020】拜登前助理指控：拜登應退選！
美媒：特朗普再次不信專家 推翻疾控中心解封指引
今日
美媒：特朗普再次不信專家 推翻疾控中心解封指引
美國國會倡 中國使館街名改為「李文亮廣場」
今日
美國國會倡 中國使館街名改為「李文亮廣場」
傳染病 疫情 外交 普京 特朗普 美國 白宮 冠狀病毒 俄羅斯 肺炎

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月08日 時間14:00）

下一篇文章

【美國疫情分佈圖】126萬確診 特朗普拒絕CDC指引
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月08日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月08日 時間14:00）
【美國疫情】特朗普：死更多人都要解封 病毒會自己走
【美國疫情】特朗普：死更多人都要解封 病毒會自己走
【金正恩露面】韓媒：一個細節 揭金與正成北韓繼任人
【金正恩露面】韓媒：一個細節 揭金與正成北韓繼任人
【美國疫情分佈圖】126萬確診 特朗普拒絕CDC指引
【美國疫情分佈圖】126萬確診 特朗普拒絕CDC指引
【銅芯抗疫口罩】原理是甚麼 銅能殺菌古埃及人已知
【銅芯抗疫口罩】原理是甚麼 銅能殺菌古埃及人已知
【美股開市】道指升300點 納指收復今年跌幅 失業救濟數據遜預期
【美股開市】道指升300點 納指收復今年跌幅 失業救濟數據遜預期