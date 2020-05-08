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【限聚令放寬】遊戲機中心重開　業界料需時回復人流

商業 13:58 2020/05/08

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限聚令今日正式放寬，停業一段時間的遊戲機中心亦重新營業。持牌遊戲機中心商會秘書羅小姐表示，業界重開運作順利，不過預期仍需一段時間才能回復正常人流表現。

【限聚令】遊戲機中心可恢復營業　商會：對生意復甦抱觀望態度

目前全港約有200間遊戲機中心，羅小姐指，業界已全面重開，以把握每一分秒。由於截至目前僅重新營業數小時，故人流仍較淡靜，問及預期今晚人流能否回復往時一半水平，她則坦言「沒有這麼樂觀」。她稱，理解疫情下市民減少外出娛樂，相信市民仍要時間習慣， 料需一段時間才能重拾人流及生意表現。

對於港府要求實施的防疫措施，她指執行上一切順利，業界已做足措施配合，包括戴口罩、量體溫、備有消毒潔手液，用夾板分隔開遊戲機等。至於遊戲機中心內設有不同類型之大型遊戲機，如「釣魚機」，羅小姐強調，有關遊戲機最多僅可供8人玩，故符合限聚令「每部遊戲機同時間不多於8人使用」之要求。她又透露，較早前甚至向政府提出更嚴謹之建議，包括每部機不多於4人使用。

【限聚令放寬】戲院售票情況慘淡　僅賣出零星座位如「包場」

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責任編輯：蘇穎琪

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