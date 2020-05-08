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【解構數據】美國4月就業報告今晚出爐　料失業率急升堪比大蕭條

環球政經 15:48 2020/05/08

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美國4月就業報告今晚出爐，失業率在疫情造成的裁員潮下必定急升，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）更直言將出現大蕭條以來最高的失業率，或達20%，較目前市場預計的16%還要高！

失業率指的是一個特定時期內，過去四周內積極尋找工作，但不能馬上開始工作的人於勞動人口中所佔的比例。美國勞工部每月會對6萬個美國家庭進行訪問，得出的統計結果通常會在下月第一個周五公布前。失業率能反映整體經濟狀況，亦會影響到聯儲局的貨幣政策取向，一般失業率降低利好美元。

美國的失業率因應不同計算方法分為「U1」至「U6」六種，「U3」就是現時美國官方公布的失業率。按照「U3」的計算方法，基於經濟原因而從事兼職或臨時工作的人被排除在外，亦不包括期望工作但礙於不同原因（例如殘疾）而無法工作的人，以及求職受挫後決定不再找工作的人，因而能表現出較樂觀的數據。相反，「U6」失業率計算指標包括以上各項，且為涵蓋範圍在6種之中最廣，被認為更能反映真實失業情況。

美國歷史上最高失業率為24.9%，正值1933年大蕭條期間、共1283萬人失業。而自勞工部1948年首次記錄以來的最高失業率，則發生在1982年11月至12月的10.8%，當時美國總統是里根（Ronald Reagan）總統第一屆任期的初期，處於80年代雙底衰退（Double Dip Recession）的尾聲。聯儲局當時收緊貨幣政策，以抑制不斷上升的通貨膨脹、減緩經濟增長，但代價是失業率急劇飆升。另外，2008年金融海嘯後，失業率亦曾達10%。

美國最低失業率則發生在1953年5月至6月期間，僅錄得2.50%，當時朝鮮戰爭正在結束。不過隨著美國政府在戰後削減安全支出，美聯儲收緊貨幣政策令失業率不久後達到約6%水平。

經濟 貨幣政策 人口 失業

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