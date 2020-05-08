【美息動向】負利率殺埋身 散戶保本增值難上難（訂戶專享） 金融經濟 13:26 2020/05/08 分享： 美國及全球各國逐步走出疫情陰影，紛紛解封經濟，惟市場對經濟復蘇動力仍存疑，市場對美國聯儲局跟隨日本、歐洲實施負利率的預期急升温。美國利率期貨昨首次預期，美息最少明年1月有機出現負利率。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【李小加退任】港交所今成最弱藍籌 股東為何不捨李小加?（訂戶專享） 2020/05/07 【李小加退任】港交所今成最弱藍籌 股東為何不捨李小加?（訂戶專享） 大行轉軚看升股票 為何不怕反彈無疾而終（訂戶專享） 2020/05/07 大行轉軚看升股票 為何不怕反彈無疾而終（訂戶專享） 新經濟股兩年飛起 增長動力有餘未盡（訂戶專享） 2020/05/06 新經濟股兩年飛起 增長動力有餘未盡（訂戶專享） 【ATM股價】阿里股價獨憔悴 瑞幸造假餘波未了（訂戶專享） 2020/05/05 【ATM股價】阿里股價獨憔悴 瑞幸造假餘波未了（訂戶專享） 解讀股神巴菲特 表面樂觀內心懊惱（訂戶專享） 2020/05/04 解讀股神巴菲特 表面樂觀內心懊惱（訂戶專享） 歐洲 日本 美國 退休基金 新興市場 疫情 香港股票 利率期貨 美國聯儲局 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入