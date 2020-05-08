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【美息動向】負利率殺埋身 散戶保本增值難上難（訂戶專享）

金融經濟 13:26 2020/05/08

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美國及全球各國逐步走出疫情陰影，紛紛解封經濟，惟市場對經濟復蘇動力仍存疑，市場對美國聯儲局跟隨日本、歐洲實施負利率的預期急升温。美國利率期貨昨首次預期，美息最少明年1月有機出現負利率。

...

欄名 : 交易講場

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