H&H國際首季收入增13% 預告毛利率受壓

▲ H&H國際業務未見受疫情影響，在奶粉銷售增長帶動下首季收入漲13%

H&H國際 （01112） 首季收入未見受疫情明顯影響，較去年同期增長13%至24.2億元（人民幣，下同）。不過，集團預期，未來毛利率會受產品及渠道組合變動、匯率波動等原因影響。

H&H國際中午收報32.85元，升0.3%。

管理層表示，儘管首季面對新型肺炎挑戰，但嬰幼兒營養及護理用品以及成人營養及護理用品業務的全球供應鏈穩定運行且受干擾有限，同時由於集團產品類別屬於消費剛需，消費者對產品的整體需求所受影響有限。

按產品分類收入計，嬰幼兒營養及護理用品中的嬰幼兒配方奶粉增9.9%至11.8億元；益生菌補充品漲34.5%至3.9億元；而其他嬰幼兒產品亦升23.5%到1.6億元。至於成人營養及護理用品則升6.7%至6.9億元。

以地區計，中國首季收入增19.4%至19.8億元。集團解釋，增長有賴中國消費者對高端營養及護理用品的需求持續強勁，加上集團於疫情初期採取預防性措施，故得以維持正常營運並克服短暫業務干擾。

展望未來，集團指，嬰幼兒營養及護理用品與成人營養及護理用品兩個分部的全球供應鏈目前正常運行，但新增的封城措施及市場波動可能會為營運帶來更大壓力。由於產品及渠道組合變動、製造商面臨匯率波動，及物流成本增加帶來的潛在成本壓力，集團毛利率會受到影響。然而，集團正建立充足安全庫存以確保業務持續進行。在中國以外，上半年的旅行限制遏止澳洲、新西蘭及其他市場的代購活動，使集團於該等市場的銷售受壓。

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編輯：謝智聰