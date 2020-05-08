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【Zoom安全疑雲】90日修補計畫最新進展！Zoom收購網絡安全公司

科技 12:32 2020/05/08

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Zoom近日更收購網絡安全企業Keybase，盼解決安全爭議。

線上會議軟件Zoom自疫情爆發以來，用戶數量激增，成為視像軟件的熱門工具。惟Zoom的私隱政策及安全問題一直備受爭議，不少企業及政府部門更下令禁用。為挽回用家信心，Zoom行政總裁袁征更多次公開致歉，同時不斷推出新方案修補漏洞，近日更收購網絡安全企業Keybase，盼解決安全爭議。

>>>Zoom再爆安全漏洞！暗網驚現售賣帳戶密碼、會議ID等資料

>>>Zoom連串安全漏洞CEO袁征道歉　承諾修正安全私隱

由上月起，Zoom安全問題受到大眾關注。除了有超過50萬個Zoom帳號被黑客入侵外，更被發現帳號資料在暗網（Dark Web）中以賤價出售，令用家人心惶惶。Zoom行政總裁袁征承諾將嚴肅對待任何失誤，並會作出修補，90天內會將工程資源聚焦在安全及私隱的改善上。

袁征終在昨（7日）宣布，將作進一步的修補計畫，收購訊息安全及文件分享服務公司Keybase。據了解，該企將主動識別、解決並增強平台的安全性和私隱功能，提供加密技術，協助Zoom建構由安全、私隱度高的通訊平台，提升Zoom實踐建構點對點加密產品的計畫。

除此之外，Zoom早前亦為數據安全政策進行更新，主要包括讓Zoom付費用戶自行選擇數據傳送中心；免費用戶則會被鎖定在系統預設的區域。

>>>【Zoom安全疑雲】Zoom不了？一文看清Zoom數據安全政策有何更新

值得一提的是，Zoom的修補計畫已逐步看到成效，紐約市教育局周三（6日）宣布，將重新採用一度被禁用的Zoom進行教學，而Zoom亦同意為當局另建一個定製版本及作一系列的調整，令軟件能更安全使用。

責任編輯：曾曉汶

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