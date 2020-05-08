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【法國口罩】馬克龍型格示範戴 防護與時尚並存

環球社會熱點 12:35 2020/05/08

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馬克龍示範戴「法國口罩」 有型與時尚並存

法國疫情持續，口罩成為法國民眾應對新冠肺炎疫情的必須品。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）日前戴上一款100%法國製造的「法國口罩」。有外媒形容，這款「法國口罩」反映在戴口罩盡公民責任的同時，亦可以與時尚並存。

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馬克龍日前到訪巴黎一間小學時，戴上一個深藍色口罩，被指與他的藍色領呔、西裝非常合襯。該口罩的邊上印有紅色、白色及藍色的緞帶，這正正為法國國旗的顏色，極具法國特色。

法國總統府指，此款口罩是100%法國製造，專門為民眾抗疫而設計。口罩由法國紡織廠Chanteclair製造，每個售價為4.92歐元（約41港元）。法國軍方已測試其透氣度及阻隔能力。

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美聯社形容，馬克龍把戴口罩變成一種「富有民族自豪感的行為」（an act of national pride），亦證明在盡公民責任的同時，可與時尚並存。

法國政府計劃由5月11日起逐步解封，惟但民眾在乘坐公共交通工具時必須戴上口罩，而在復課後，學生亦要戴上口罩。

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責任編輯：楊心悅

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