【美國大選2020】拜登前助理指控性侵：拜登應退選！

▲ 拜登曾承諾會選用女副手,以為穩拿女性票源之際,竟爆出性醜聞,受害人是其前助理里德,她接受訪問時恨恨道:拜登應該退選!

今年底的美國總統大選已乘著新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情拉開序幕,代表共和黨競逐連任的總統特朗普和準備代表民主黨參選的前副總統拜登已開始造勢,雙方多次隔空開火,充滿火藥味。拜登曾承諾會選用女副手,以為穩拿女性票源之際,竟爆出性醜聞,受害人是其前助理里德,她接受訪問時恨恨道:拜登應該退選!

【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國(訂戶專享)

【美國大選2020】兩大候選人抗疫鬥法 拜登未選先輸?

拜登(Joe Biden)前助理里德(Tara Reade)現年56歲的,日前接受首個出鏡訪問,訪問者是前霍士電視台主播梅根凱莉(Megyn Kelly),亦是電影《爆炸性醜聞》中主角原型。訪問中,里德鉅細無遺憶述當時拜登1993年對她作出的越軌行為,包括將手深入她的襯衣和裙子、用手指觸碰她的私處、親吻她的脖子,並以淫穢的用詞直言想跟她發生關係。為了證實自己所言屬實,里德更提出願意接受測謊機測試,前提是要拜登也要接受測試。

里德在1992-1993年任拜登助理,其時拜登為美國特拉華州參議員。據加州聖路易斯奧比斯保的媒體報道,高等法院一份1996年的法律文件中,里德的前夫描述前妻曾在拜登團隊辦公室工作時曾受性騷擾,但報道指,相關陳述未有指明騷擾者是拜登。(“a problem she was having at work regarding sexual harassment, in U.S. Senator Joe Biden’s office.”)

【美國大選2020】涉性侵拜登促公開舊檔案示清白 參院稱無權處理機密

【美國大選2020】拜登否認性侵前助理 反指事主講法反覆

拜登競選團隊否認里德的指控,並指其前言不對後語,更指里德有收受利益。共和黨抓緊機會攻擊拜登,但拜登的競選對手特朗普(Donald Trump)竟一反常態為拜登護航,又認為此類指控多是不實;此前特朗普自己亦受到為數不少關於性騷擾的指控,被他全部一口否認。英國廣播公司(BBC)報道,有女性選民表示相信里德,但仍會投票給拜登,因為她們認為特朗普更差。

【美國大選2020】拜登捲MeToo 獲特朗普護航「指控多數不實」

【2020美國大選】美眾院議長佩洛西表態 挺拜登競逐總統寶座

記者:葉芷樺

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品