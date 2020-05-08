【口罩供應】實惠XCareHK　今日中午12時開始登記買口罩（附登記連結）

面對嚴峻疫情，Pricerite實惠與本地口罩廠CareHK匯愛攜手抗疫，由5月8日(星期五) 中午12時起，出售第四批成人及兒童口罩。

由5月8日(星期五) 中午12時開始至5月10日(星期日) 晚上11點59分， Pricerite實惠接受網上登記抽籤購買成人及兒童口罩，口罩數量為20萬個，並以低至$1.95/個的價錢發售，冀幫助更多市民保障他們的健康。有關口罩亦已經成功獲得ASTM Level 1認證，BFE / PFE 測試達≥98%。

以下為網上登記購買口罩詳情:

網上登記表格: https://form.pricerite.com.hk

隨機抽籤名額: 成人及兒童口罩各2000位

網上登記時間: 2020年5月8日 (星期五) 中午12時開始至2020年5月10日 (星期日) 晚上11點59分

**每人只限登記1次**

中籤者，將會在5月13日 (星期三)收到手機短訊通知；而未中籤人士將會收到相關電郵通知。每名成功獲得口罩名額人士只可限購一盒口罩（50個裝）。

購買口罩日期:

2020年5月14日 (星期四)至2020年5月17日 (星期日)

口罩規格：



成人口罩尺寸: 17.5 x 9.5 cm

兒童口罩尺寸: 14.5 x 9.5 cm

標準 : ASTM Level 1 BFE≥98% PFE≥98%

每盒售價: $97.5

上一輪曾登記抽籤的人士，若未中籤，將自動登記參加是次抽籤。

責任編輯：葉泳珊