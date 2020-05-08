美媒：特朗普再次不信專家 推翻疾控中心解封指引

▲ 美國總統特朗普主張讓各州復工，美媒引述消息人士指，白宮拒絕向各州發布由美國疾病控制和預防中心的重啟經濟指引。

美國的新冠肺炎疫情持續，美國已增至超過125萬人確診，超過7.5萬人死亡。美國總統特朗普主張讓各州復工，更多次與醫學專家的建議唱反調。美媒引述消息人士指，白宮拒絕向各州發布由美國疾病控制和預防中心的重啟經濟指引。疾控中心發言人回應指，仍在與白宮討論指引内容，或即將公布修訂版指引。

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美國《紐約時報》指，有政府官員證實，白宮決定不再向各州提供CDC一份重啟經濟指引。消息指，該指引長達17頁，包括學校、教堂、餐廳、酒吧及重開的建議，例如建議餐廳改用即棄餐具，及巴士地鐵乘客隔開坐。

但消息人士指，抗疫專責組部分成員認爲CDC的指引太詳細，會減慢各州重啟經濟進度。據悉，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）於上周的白宮高層會議上，更指出指引的標準過於統一，僅適用於確診病例較少的州分。

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美媒透露，CDC於上月23日向白宮負責協調新冠疫情的伯克斯（Deborah Birx）提交指引草案，並於上周提交予白宮管理和預算辦公室。但包括勞工部及衛生與公共服務部（HHS）都反對，指這將指引會損害企業和經濟。

美聯社引述1名官員指，CDC的指引從未獲准提交至白宮抗疫專責組，據悉僅於草案外洩後，小組才就此作討論，但並無任何決定。

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事實上，CDC的抗疫工作在新冠疫情爆發後已遭到取代。CDC於3月9日後已停止舉行記招，改由副總統彭斯（Mike Pence)領導的白宮抗疫專責組召開每日疫情記者會。

CDC專家於3月初，曾打算公開建議長者及身體狀況較差的人士，在疫情下應避免乘搭飛機，但美聯社指白宮官員否決有關建議。CDC專家呼籲公眾佩戴口罩後，總統特朗普更曾經公開與其唱反調，指自己可能不會這樣做。

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責任編輯：鄭錦玲