  • 29°C
香港時間 : 2020508日 (五) 12:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美媒：特朗普再次不信專家 推翻疾控中心解封指引

環球社會熱點 12:01 2020/05/08

分享：

美國總統特朗普主張讓各州復工，美媒引述消息人士指，白宮拒絕向各州發布由美國疾病控制和預防中心的重啟經濟指引。

美國的新冠肺炎疫情持續，美國已增至超過125萬人確診，超過7.5萬人死亡。美國總統特朗普主張讓各州復工，更多次與醫學專家的建議唱反調。美媒引述消息人士指，白宮拒絕向各州發布由美國疾病控制和預防中心的重啟經濟指引。疾控中心發言人回應指，仍在與白宮討論指引内容，或即將公布修訂版指引。

美國國會倡 中國使館街名改為「李文亮廣場」

【美國疫情】殺入白宮 潔癖特朗普貼身侍從確診

美國《紐約時報》指，有政府官員證實，白宮決定不再向各州提供CDC一份重啟經濟指引。消息指，該指引長達17頁，包括學校、教堂、餐廳、酒吧及重開的建議，例如建議餐廳改用即棄餐具，及巴士地鐵乘客隔開坐。

但消息人士指，抗疫專責組部分成員認爲CDC的指引太詳細，會減慢各州重啟經濟進度。據悉，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）於上周的白宮高層會議上，更指出指引的標準過於統一，僅適用於確診病例較少的州分。

【疫情焦點】全球確診破390萬宗  逾27萬人死亡

【委內瑞拉】美國人電視認罪 稱受特朗普指使推翻馬杜羅

美媒透露，CDC於上月23日向白宮負責協調新冠疫情的伯克斯（Deborah Birx）提交指引草案，並於上周提交予白宮管理和預算辦公室。但包括勞工部及衛生與公共服務部（HHS）都反對，指這將指引會損害企業和經濟。

美聯社引述1名官員指，CDC的指引從未獲准提交至白宮抗疫專責組，據悉僅於草案外洩後，小組才就此作討論，但並無任何決定。

【美國疫情】州政府早上宣布解封大計 晚上急炒疫情專家組

【美國疫情】蓬佩奧反口：不確定病毒是否源自武漢實驗室

事實上，CDC的抗疫工作在新冠疫情爆發後已遭到取代。CDC於3月9日後已停止舉行記招，改由副總統彭斯（Mike Pence)領導的白宮抗疫專責組召開每日疫情記者會。

CDC專家於3月初，曾打算公開建議長者及身體狀況較差的人士，在疫情下應避免乘搭飛機，但美聯社指白宮官員否決有關建議。CDC專家呼籲公眾佩戴口罩後，總統特朗普更曾經公開與其唱反調，指自己可能不會這樣做。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

美國國會倡 中國使館街名改為「李文亮廣場」
今日
美國國會倡 中國使館街名改為「李文亮廣場」
【美國疫情】殺入白宮 潔癖特朗普貼身侍從確診
今日
【美國疫情】殺入白宮 潔癖特朗普貼身侍從確診
【疫情焦點】全球確診破390萬宗 逾27萬人死亡
今日
【疫情焦點】全球確診破390萬宗 逾27萬人死亡
【美國疫情】白宮據報不再向各州提供聯邦疾控中心安全指引
今日
【美國疫情】白宮據報不再向各州提供聯邦疾控中心安全指引
美國取消中國部分製造商　在美銷售N95口罩許可
今日
美國取消中國部分製造商　在美銷售N95口罩許可
傳染病 疫情 內政 特朗普 彭斯 美國 白宮 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【美國疫情】解封擲骰搵命博 戈爾：特朗普總統已失敗

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月08日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】特朗普：死更多人都要解封 病毒會自己走
【美國疫情】特朗普：死更多人都要解封 病毒會自己走
新型冠狀肺炎全球疫情（05月08日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月08日 時間11:00）
【美國疫情分佈圖】死亡增至7.3萬 特朗普質疑誇大
【美國疫情分佈圖】死亡增至7.3萬 特朗普質疑誇大
【銅芯抗疫口罩】原理是甚麼 銅能殺菌古埃及人已知
【銅芯抗疫口罩】原理是甚麼 銅能殺菌古埃及人已知
【美股開市】道指升300點 納指收復今年跌幅 失業救濟數據遜預期
【美股開市】道指升300點 納指收復今年跌幅 失業救濟數據遜預期
【金正恩露面】韓媒：一個細節 揭金與正成北韓繼任人
【金正恩露面】韓媒：一個細節 揭金與正成北韓繼任人