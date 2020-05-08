【科技抗疫】法國地鐵系統安裝AI軟件　監控民眾有否佩戴口罩

▲ 為了進一步監察民眾，法國政府在地鐵系統安裝AI軟件，並在地鐵安裝攝錄機，監控民眾乘搭地鐵時有否佩戴口罩。

隨着新冠肺炎疫情逐步緩和，法國政府昨（7日）正式宣布下周起開始逐步解封全國各地。在解封之後，當地政府要求民眾乘坐公共交通依然必須佩戴口罩。為了進一步監察民眾，法國政府在地鐵系統安裝AI軟件，並在地鐵安裝攝錄機，監控民眾乘搭地鐵時有否佩戴口罩。

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據彭博報道指，巴黎市中心的Chatelet-Les Halles站將在本周開始，進行三個月的試驗。政府將利用AI系統及攝錄機，檢查地鐵乘客有否佩戴口罩。軟件只需15分鐘，就能分析到民眾佩戴口罩的統計數據。而負責研發該AI程式的法國初創DatakaLab就表示，該程式並非用作識別或懲罰不戴口罩的民眾，而是收集匿名數據，助當地政府預測新冠肺炎未來爆發的機會。

▲ 軟件只需15分鐘，就能分析到民眾佩戴口罩的統計數據。（網上圖片）

除了地鐵外，DatakaLab已把軟件安裝到法國南部城市戛納的巴士上。巴士只需在現有的閉路電視攝影機上，加裝小型CPU，就能實時處理影片。當巴士回到車場時，就可連接Wi-Fi並把數據傳送到當地交通部門。

不過引入AI及攝影機作監控，自然受到外界密切關注，不少私隱倡導者亦感到擔憂。DatakaLab強調，該公司的軟件均符合歐盟的《一般資料保護規範》（GDPR），不會外洩及收取私密的個人資料。

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責任編輯：曾曉汶