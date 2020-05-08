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【5G】Google、微軟等31間科企結盟　防5G供應商獨佔市場

科技 10:56 2020/05/08

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Google、微軟、Facebook等31間科企巨頭聯手合作，宣布成立「開放基地台無線接取網絡政策聯盟」（Open RAN Policy Coalition）。

5G網絡時代來臨，技術發展如箭在弦。日前Google、微軟、Facebook等31間科企巨頭聯手合作，宣布成立「開放基地台無線接取網絡政策聯盟」（Open RAN Policy Coalition），盼美國政府能補助研發5G技術的資金，防止出現部分5G供應商獨佔市場的局面。

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據了解，目前全球的5G設備供應商僅有Nokia、愛立信（Ericsson）、三星（Samsung）、華為、中興及越南電信商Viettel。聯盟負責人Diane Rinaldo表示，成立聯盟主要是用作用作討論及建立穩定供應鏈，以及防止任何一家公司主導市場。聯盟盼美國政府能夠提供基地台無限接取網絡（RAN）的研發資金、幫助更多企業進入RAN市場、以及測試可互通的解決方案等。

而是次聯盟的成員包括：Google、微軟、Facebook、亞馬遜雲端運算服務（AWS）、IBM、思科等科企，以及AT&T、Verizon和Vodafone等電訊商。

值得一提的是，早前路透社引述知情人士透露，美國商務部即將批准一項新法規，允許華為與美國企業合作，設置5G通訊協議和技術規範。外媒猜測，是次美國多間科企合作，一大部分原因是為了擺脫對中國廠商的依賴，但日前又傳出美國商務部正計畫推出新法規，到底美國政府會如何計畫下一步，就讓大家拭目以待。

>>>【5G】5G傳播新冠肺炎傳言甚囂塵上　英77座訊號塔被燒毀

責任編輯：曾曉汶

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