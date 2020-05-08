  • 30°C
香港時間 : 2020508日 (五) 11:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【旅遊寒冬】世界旅遊組織料今年旅客量至少減半　損失最高達9萬億元

金融經濟 10:45 2020/05/08

分享：

世界旅遊組織表示，預料今年全球旅客量將會大減58%至78%。

聯合國旗下世界旅遊組織（World Tourism Organization，UNWTO）表示，全球正面對前所未有的公衛及經濟危機，預料今年全球旅客量將會大減58%至78%，造成的損失或達9100億至1.2萬億美元（約7.1萬億至9.36萬億港元），約1億至1.2億個旅遊相關工作受到威脅。

根據世界旅遊組織數據顯示，首季旅客量跌22%，其中受各國封城措施影響，3月旅客量挫57%，即約損失6700萬名遊客，損失金額達8000萬美元（約6.2億港元）。

世界旅遊組織亦提出3個假設情況，若國際邊境重開及旅遊限制放寬最早於7月初實行，預期今年環球旅客量跌58%，惟若上述措施於9月初或12月初才實行，相信旅客量會跌70%及78%。

對於旅遊業復甦，世界旅遊組織指，期預本地需求的回復將較國際需求快，且最快第四季會見旅遊業復甦的訊號。

相關文章：【航空告急】HK Express推「靈活飛」　出發前3小時無限次任改機票

【航空告急】國泰傳考慮「結構調整」　延長無薪假4周（第二版）

【航空告急】勞斯萊斯4000名員工停工　今年引擎交付目標大削44%

編輯：袁諾曦

疫情 美元 經濟 旅客量 航空 聯合國

上一篇文章

【中美貿易戰】美國FDA撤回8成中國N95口罩銷售許可證

下一篇文章

IMF：已向50個成員國批出約180億美元緊急援助
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask升級　70元可擁ASTM Level 2口罩
【長和整口罩】屈臣氏港產口罩WatsMask升級　70元可擁ASTM Level 2口罩
【航空告急】國泰傳考慮「結構調整」　延長無薪假4周（第二版）
【航空告急】國泰傳考慮「結構調整」　延長無薪假4周（第二版）
【Switch機】csl推5G優惠服務計劃　送Switch機兼≪集合啦！動物森友會≫
【Switch機】csl推5G優惠服務計劃　送Switch機兼≪集合啦！動物森友會≫
【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　網上登記送上門（附登記網址）
【港府口罩CuMask】銅芯抗疫口罩「CuMask」一人一個　網上登記送上門（附登記網址）
【新股IPO】沛嘉醫療今截孖展錄932億 超購410倍
【新股IPO】沛嘉醫療今截孖展錄932億 超購410倍
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）