【旅遊寒冬】世界旅遊組織料今年旅客量至少減半　損失最高達9萬億元

▲ 世界旅遊組織表示，預料今年全球旅客量將會大減58%至78%。

聯合國旗下世界旅遊組織（World Tourism Organization，UNWTO）表示，全球正面對前所未有的公衛及經濟危機，預料今年全球旅客量將會大減58%至78%，造成的損失或達9100億至1.2萬億美元（約7.1萬億至9.36萬億港元），約1億至1.2億個旅遊相關工作受到威脅。

根據世界旅遊組織數據顯示，首季旅客量跌22%，其中受各國封城措施影響，3月旅客量挫57%，即約損失6700萬名遊客，損失金額達8000萬美元（約6.2億港元）。

世界旅遊組織亦提出3個假設情況，若國際邊境重開及旅遊限制放寬最早於7月初實行，預期今年環球旅客量跌58%，惟若上述措施於9月初或12月初才實行，相信旅客量會跌70%及78%。

對於旅遊業復甦，世界旅遊組織指，期預本地需求的回復將較國際需求快，且最快第四季會見旅遊業復甦的訊號。

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編輯：袁諾曦