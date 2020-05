【中美貿易戰】美國FDA撤回8成中國N95口罩銷售許可證

▲ 美國食品及藥物管理局(FDA)周四大幅註銷獲淮在美國銷售N95口罩的中國口罩生產商的許可證。

《華爾街日報》報道,美國食品及藥物管理局(FDA)周四大幅註銷獲淮在美國銷售N95口罩的中國口罩生產商的許可證,由原先的80個減少到14個,原因是當局發現許多進口的N95口罩不符合美國標準。

報道指,美國疾病控制與預防中心(The Centers for Disease Control and Prevention, 簡稱CDC)下屬的國家職業安全衛生研究所(National Institute for Occupational Safety and Health, 簡稱Niosh)最近進行的檢測發現,在67種不同類型的進口口罩中,約有60%的口罩在至少一個樣本中的微小顆粒含量超過了美國標準通常允許的含量水平。美國CDC的一名官員更稱,有些口罩遠遠低於標準。

Niosh測試發現,周四被取消出口資格的一家中國公司的口罩只過濾了24%至35%的顆粒物,遠低於N95口罩命名所要求的過濾95%顆粒物的標準。根據Niosh的測試結果,該口罩的包裝宣稱其過濾級別為五星級,並使用了未經授權的FDA標誌。

FDA周四稱,現在只允許從已在美國或中國以外某些地區獲得認證的生產商處進口,其中包括歐盟的一些地區。

編輯:吳敏芳