【美國疫情】殺入白宮 潔癖特朗普貼身侍從確診

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情殺入白宮,美國總統特朗普一名近侍確診。總統近侍負責特朗普及其家人飲食,與特朗普有密切接觸。特朗普自稱是個潔癖者,向來討厭身邊有人咳嗽或打噴嚏。儘管特朗普新冠病毒測試結果仍是陰性,白宮疫情會否擴大仍令人關注。

白宮周四(7日)證實,特朗普一名近侍(valet)患上新冠肺炎。該名男性近侍隸屬美國海軍,白宮未有公佈他的身份。美國傳媒引述消息指,此人周三開始出現病徵,其後病毒測試結果呈陽性。

白宮近侍是美國總統的貼身侍從,由美軍成員擔任,負責為總統及其家人的提供飲食,並會跟隨總統出行。近待與總統關係密切,往往是知己朋友。

特朗普則是個公開的潔癖者,以討厭身邊有人咳嗽或打噴嚏見稱,並會怒盯咳嗽或打噴嚏者。特朗普當選總統前,曾形容握手是野蠻的行徑。他近月在疫情記者會上亦稱,一旦有人打噴嚏,自己即走(I try to bail out as much as possible with the sneezing)。

但特朗普同時也喜愛自誇身體健康,表示自己不會在疫情下染病(I can't get sick)。美國有線新聞網(CNN)引述消息人士指,特朗普得悉近侍確診後感到不悅(upset),而特朗普事後亦已再次接受病毒測試。

