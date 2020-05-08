【美國疫情】殺入白宮 潔癖特朗普貼身侍從確診

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情殺入白宮，美國總統特朗普一名近侍確診。總統近侍負責特朗普及其家人飲食，與特朗普有密切接觸。特朗普自稱是個潔癖者，向來討厭身邊有人咳嗽或打噴嚏。儘管特朗普新冠病毒測試結果仍是陰性，白宮疫情會否擴大仍令人關注。

▲ 【美國疫情殺入白宮】潔癖特朗普 貼身侍從確診新冠肺炎

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白宮周四（7日）證實，特朗普一名近侍（valet）患上新冠肺炎。該名男性近侍隸屬美國海軍，白宮未有公佈他的身份。美國傳媒引述消息指，此人周三開始出現病徵，其後病毒測試結果呈陽性。

白宮近侍是美國總統的貼身侍從，由美軍成員擔任，負責為總統及其家人的提供飲食，並會跟隨總統出行。近待與總統關係密切，往往是知己朋友。

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特朗普則是個公開的潔癖者，以討厭身邊有人咳嗽或打噴嚏見稱，並會怒盯咳嗽或打噴嚏者。特朗普當選總統前，曾形容握手是野蠻的行徑。他近月在疫情記者會上亦稱，一旦有人打噴嚏，自己即走（I try to bail out as much as possible with the sneezing）。

但特朗普同時也喜愛自誇身體健康，表示自己不會在疫情下染病（I can't get sick）。美國有線新聞網（CNN）引述消息人士指，特朗普得悉近侍確診後感到不悅（upset），而特朗普事後亦已再次接受病毒測試。

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責任編輯：方圓之