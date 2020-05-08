Zoom收購網絡安全企業Keybase　前屢發生私隱爭議

▲ 這是Zoom自2011年成立9年以來首次進行併購。

視訊會議應用程式Zoom此前屢發生私隱及安全爭議。Zoom最新宣布，收購訊息安全及文件分享服務公司Keybase。Zoom稱， Keybase 優秀的安全性和加密工程團隊加入，有助提升 Zoom 實踐建構點對點加密產品的計劃，以滿足現時的擴展能力。

Zoom行政總裁 Eric S. Yuan 表示，在市場上，有不同點對點的加密通訊平台、易於使用的安全性通訊平台，也有具企業級別的通訊平台。然而，公司相信沒有一個平台能夠同時為客戶提供以上所有的功能，這正是 Zoom 計劃建構的一個平台。公司希望讓客戶能夠享受一個集安全、易用及具規模於一身的平台。Zoom指出，Keybase 將主動識別、解決並增強平台的安全性和私隱功能，為 Zoom 的 90 天資訊安全計劃作出重要貢獻。

這是Zoom自2011年成立9年以來首次進行併購。Zoom曾因允許未被邀請的用戶進入會議間而遭受抨擊。據稱，有關Zoom的加密級別相關資訊誤導了投資者，而且Zoom還和Facebook共享了應用程式中的私人資訊。Zoom事後承認，對用戶量的突然暴增沒有做好充足的準備。

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