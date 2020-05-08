【美息動向】利率期貨首預示 美明年1月或現負利率

盡管美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Hayden Powell）一直認為負利率於美國不適用，惟受累新冠肺炎疫情肆虐，嚴重打擊美國經濟，市場對美國走向負利率的預期還是繼續升温。

美國聯邦基金期貨2021年1月合約價格，周四曾升穿100，曾高見100.025，合約報價反映政策利率為-0.025厘。這意味市場已開始預期，儲局最快明年將美國利率最終推向負數。

美債債息亦下跌，2年期美國國債息跌至0.13厘；5年期美國國債息跌至0.29厘，同再創紀錄新低。

新債王：負利率會「致命」

另外，「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）周三在推持上貼文稱，美國政府的借貸狂潮或導致負利率，而負利率對美國經濟是「致命」的。

聯儲主席鮑威爾一直反對負利率的想法。而里士滿儲行行長巴爾金（Thomas Barkin）昨日表示，受疫情重創，美國可能正處於經濟低迷時期的低谷。他稱雖然其他國家已經進行了負利率的嘗試，但不認為美國值得一試。

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責任編輯：錢家鋒

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