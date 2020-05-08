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滙豐渣打再有債仔走數危機　全球最大稻米交易商陷財困

金融經濟 09:41 2020/05/08

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外電報道，全球最大稻米交易商Phoenix陷財困，滙豐（00005）及渣打（02888）各面對數千萬元的潛在信貸損失。

外電報道，全球最大稻米交易商Phoenix陷財困，滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 各面對數千萬元的潛在信貸損失。報道指，以杜拜為基地的Phoenix在2、3月市場劇烈波動期間，因貨幣對沖而蒙受4.5億美元的損失之後，公司正尋求重組債務。據悉，Phoenix其英屬維爾京群島控股公司於上月底申請破產。雖然該公司本身沒有債務，但它為Phoenix集團提供了超過7.4億美元的擔保。

據悉，Phoenix在9月底從渣打提供的信貸額度中提取了1.05億美元，並滙豐提供的另一筆信貸中提取了4100萬美元。渣打及滙豐拒絕置評。

另外，滙豐此前向新加坡高院提交申請，要求讓新加坡石油交易商ZenRock進入「司法管理」（judicial management）程序。據法庭文件顯示，滙豐稱對方從事極度不誠實交易，包括使用同一抵押品獲得一筆以上的貸款，對管理層及償還拖欠4900萬美元貸款能力已失去信心。

相關文章：【滙豐債仔】滙豐向法院要求新加坡石油商ZenRock債務重組 免成興隆翻版

相關文章：【滙豐債仔】新加坡油企興隆炒燶期貨蝕62億元　私下出售抵押產品

編輯：吳敏芳

香港股票 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005）

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