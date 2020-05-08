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道指期貨升149點　恒指黑期升約130點（不斷更新）

金融經濟 08:52 2020/05/08

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道指期貨升149點　恒指黑期升約130點（不斷更新）

中國出口數據佳，加上美國原油減產及歐美逐步解封，抵銷美國首次申領失業救濟人數多於預期的消息，道指升211點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早低開約56點，開報23924點。

中國放寬外資機構買期貨衍生品？最新解讀（第二版）

九置派海港城、時代廣場消費券 一文看清如何換領（內附具體步驟及登記連結）

世界黃金協會︰全球黃金ETF規模創歷史新高 4月持倉增170噸

【08：52】日經225指數升280點或1.4%，報19954點；南韓KOSPI指數升1.3%，報1953點。

【08：47】恒指黑期升約130點，報24121點；美股期貨造好，道指期貨升149點，報23992點。

【08：45】比特幣今早重上10000美元水平，為2月24日以來首次。比特幣於亞洲時段，一度高見10060美元水平。

【虛擬貨幣】比特幣重上10000美元水平　2月以來首次

【08：00】北韓領袖金正恩向中國國家主席習近平發口信，讚揚中國成功防控新冠肺炎疫情。

【新冠肺炎】金正恩向習近平發口信　讚揚中國成功防控疫情

【07：00】道指早段升429點，最終升211點，報23875點；標指升32點，報2881點。港股ADR收報23924點，跌56點或0.2%。恒指夜期收報23824點，跌24點或0.1%。

道指升211點港股ADR跌56點　紐約期金升2.2%

【疫情焦點】全球累計逾391萬確診　美國確診逾129萬

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 虛擬貨幣 期貨 習近平 金正恩 紐約期金 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 恒生指數

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