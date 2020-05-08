恒生指數升逾200點　滙豐升2%領市（不斷更新）

▲ 道指期貨升149點 恒指黑期升約130點（不斷更新）

中國出口數據佳，加上美國原油減產及歐美逐步解封，抵銷美國首次申領失業救濟人數多於預期的消息，道指升211點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早低開約56點，開報23924點。

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【09：59】濠賭股逆市向下，其中藍籌銀娛 （00027） 跌0.6%；金沙 （01928） 跌1.6%。

【09：55】汽車股上升，廣汽 （02238） 升3.1%；吉利 （00175） 升2.5%；華晨 （01114） 升2.2%；長汽 （02333） 升1.3%；比亞迪 （01211） 跌0.4%。

【09：53】小米 （01810） 股價升逾2%，高見10.6元。小米在五一期間過百家門店同時開業，期間小米之家客流量約360萬，銷售額按年增長13%。

【小米股價】小米過百門店五一重開 小米之家銷售額按年增13%

【09：51】滙豐 （00005） 升幅擴大至逾2%，高見39.75元。

【09：47】港股早段升約200點，最新報24188點，升207點。

【09：44】滙豐 （00005） 升1.7%；渣打 （02888） 升3.2%，未受不利消息影響。外電報道，全球最大稻米交易商Phoenix陷財困，滙豐及渣打各面對數千萬元的潛在信貸損失。

滙豐渣打再添債仔 全球最大稻米交易商陷財困

【09：42】手機設備股續向上，舜宇 （02382） 升2%；瑞聲 （02018） 升0.9%。

【09：40】海底撈 （06862） 今早續偏軟，股價跌0.6%，低見33.4元。

【09：38】優品360 （02360） 發盈警，惟股價仍升1%，高見1.9元。優品360表示，截至2020年3月底止，預計全年純利按年大減80%。

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【09：34】港交所 （00388） 高開倒跌0.2%，低見245.2元。港交所昨公布首季盈利跌13%至22.6億元，行政總裁李小加明年10月退任。

【藍籌業績】港交所首季少賺13%遜預期 受累投資損手

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【09：31】宇華教育 （06169） 跌9%，低見7.04元，成交16.1億元。外電引述銷售文件指出，宇華教育控股股東光宇投資控股按每股 7.18元，比上日收市價折讓7.9%，沽售公司約2.2億股，套現約15.8億。

【09：28】ATM 3股上升，阿里巴巴 （09988） 升1.1%，開報192.5元；騰訊 （00700） 升1.3%；美團 （03690） 升2%，開報109.8元。

【09：24】晶苑國際 （00232） 未升完，今早再升4%，開報2.34元。創科局昨證實，可重用口罩CuMask的生產商為晶苑國際，晶苑國際股價昨急升逾一成。

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【09：22】滙豐 （00005） 升1.2%，開報39.3元；騰訊 （00700） 升1.3%，開報412.6元；港交所 （00388） 反彈0.8%，開報248.4元。中移動 （00941） 升1.3%，開報59.85元；友邦 （01299） 升1.7%，開報70.35元。

【09：20】恒生指數開報24193點，升212點，再次重上24000點。國指開報9838點，升73點。

【09：16】人民幣中間價報7.0788，上調143點子。

【09：14】即月期指開報24084點，升236點或1%。

【09：08】恒指黑期升幅擴大至近200點。

【08：52】日經225指數升280點或1.4%，報19954點；南韓KOSPI指數升1.3%，報1953點。

【08：47】恒指黑期升約130點，報24121點；美股期貨造好，道指期貨升149點，報23992點。

【08：45】比特幣今早重上10000美元水平，為2月24日以來首次。比特幣於亞洲時段，一度高見10060美元水平。

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【08：00】北韓領袖金正恩向中國國家主席習近平發口信，讚揚中國成功防控新冠肺炎疫情。

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【07：00】道指早段升429點，最終升211點，報23875點；標指升32點，報2881點。港股ADR收報23924點，跌56點或0.2%。恒指夜期收報23824點，跌24點或0.1%。

道指升211點港股ADR跌56點 紐約期金升2.2%

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責任編輯︰梁浩碩