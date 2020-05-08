中美今早通話同意保持溝通協調　恒生指數升200點（不斷更新）

▲ 道指期貨升149點 恒指黑期升約130點（不斷更新）

中國出口數據佳，加上美國原油減產及歐美逐步解封，抵銷美國首次申領失業救濟人數多於預期的消息，道指升211點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早低開約56點，開報23924點。

中國放寬外資機構買期貨衍生品？最新解讀（第二版）

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【10：40】小米 （01810） 股價抽升逾7%，重上11元水平，高見11.16元。

【10：36】閱文 （00772） 升逾7%，高見37.65元，閱文稱快將推出新合同。

【10：33】 據報道，中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴上午應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆欽通話。雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。

【10：30】港股再升逾200點，試24200點水平。

【10：29】ATM 3股升約2%。阿里巴巴 （09988） 升2.2%，高見194.8元；騰訊 （00700） 升2%，高見415.4元；美團 （03690） 升2%，高見110.2元。

【10：18】港交所 （00388） 跌幅擴大至1%，低見2430元。

【10：15】晶門 （02878） 股價飈4成，高見0.188元，為升幅最大股份。

【10：07】小米 （01810） 升幅擴大至3.7%，高見10.74元。

【10：05】港股升勢略為回順，恒生指數升129點，報24109點，仍企24000點水平以上。

【10：01】西泥 （02233） 升12%，破頂高見1.58元；中建材 （03323） 升1%；潤泥 （01313） 升0.8%；海螺 （00914） 升0.3%。

【09：59】濠賭股逆市向下，其中藍籌銀娛 （00027） 跌0.6%；金沙 （01928） 跌1.6%。

【09：55】汽車股上升，廣汽 （02238） 升3.1%；吉利 （00175） 升2.5%；華晨 （01114） 升2.2%；長汽 （02333） 升1.3%；比亞迪 （01211） 跌0.4%。

【09：53】小米 （01810） 股價升逾2%，高見10.6元。小米在五一期間過百家門店同時開業，期間小米之家客流量約360萬，銷售額按年增長13%。

【小米股價】小米過百門店五一重開 小米之家銷售額按年增13%

【09：51】滙豐 （00005） 升幅擴大至逾2%，高見39.75元。

【09：47】港股早段升約200點，最新報24188點，升207點。

【09：44】滙豐 （00005） 升1.7%；渣打 （02888） 升3.2%，未受不利消息影響。外電報道，全球最大稻米交易商Phoenix陷財困，滙豐及渣打各面對數千萬元的潛在信貸損失。

滙豐渣打再添債仔 全球最大稻米交易商陷財困

【09：42】手機設備股續向上，舜宇 （02382） 升2%；瑞聲 （02018） 升0.9%。

【09：40】海底撈 （06862） 今早續偏軟，股價跌0.6%，低見33.4元。

【09：38】優品360 （02360） 發盈警，惟股價仍升1%，高見1.9元。優品360表示，截至2020年3月底止，預計全年純利按年大減80%。

【零售寒冬】優品360盈警料全年少賺8成

【09：34】港交所 （00388） 高開倒跌0.2%，低見245.2元。港交所昨公布首季盈利跌13%至22.6億元，行政總裁李小加明年10月退任。

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【09：31】宇華教育 （06169） 跌9%，低見7.04元，成交16.1億元。外電引述銷售文件指出，宇華教育控股股東光宇投資控股按每股 7.18元，比上日收市價折讓7.9%，沽售公司約2.2億股，套現約15.8億。

【09：28】ATM 3股上升，阿里巴巴 （09988） 升1.1%，開報192.5元；騰訊 （00700） 升1.3%；美團 （03690） 升2%，開報109.8元。

【09：24】晶苑國際 （00232） 未升完，今早再升4%，開報2.34元。創科局昨證實，可重用口罩CuMask的生產商為晶苑國際，晶苑國際股價昨急升逾一成。

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【09：22】滙豐 （00005） 升1.2%，開報39.3元；騰訊 （00700） 升1.3%，開報412.6元；港交所 （00388） 反彈0.8%，開報248.4元。中移動 （00941） 升1.3%，開報59.85元；友邦 （01299） 升1.7%，開報70.35元。

【09：20】恒生指數開報24193點，升212點，再次重上24000點。國指開報9838點，升73點。

【09：16】人民幣中間價報7.0788，上調143點子。

【09：14】即月期指開報24084點，升236點或1%。

【09：08】恒指黑期升幅擴大至近200點。

【08：52】日經225指數升280點或1.4%，報19954點；南韓KOSPI指數升1.3%，報1953點。

【08：47】恒指黑期升約130點，報24121點；美股期貨造好，道指期貨升149點，報23992點。

【08：45】比特幣今早重上10000美元水平，為2月24日以來首次。比特幣於亞洲時段，一度高見10060美元水平。

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【08：00】北韓領袖金正恩向中國國家主席習近平發口信，讚揚中國成功防控新冠肺炎疫情。

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【07：00】道指早段升429點，最終升211點，報23875點；標指升32點，報2881點。港股ADR收報23924點，跌56點或0.2%。恒指夜期收報23824點，跌24點或0.1%。

道指升211點港股ADR跌56點 紐約期金升2.2%

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責任編輯︰梁浩碩