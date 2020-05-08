【恒指夜期】道指開市升近250點　恒指夜期靠穩24000位爭持（不斷更新）

▲ 道指期貨升149點 恒指黑期升約130點（不斷更新）

港股今日升逾200點後，全星期計僅累跌約413點，恒指夜期無現大方向，反映資金仍偏向觀望，現於24200點技術關口位（相當於恒指按黃金比率計反彈0.382倍）附近徘徊。美國今晚公布了非農數據業績，非農業職位雖銳減2050萬個，但勝預期的2200萬個，市場如何解讀將對後市有一定啟示。

【21：35】美股道指開市早段升約250點，恒指夜期跌2點，報24199點，低水111點。

【20：35】美國非農業職位雖銳減2050萬個，但勝預期的2200萬個，道指期貨繼續升近200點，恒指夜期則報24127點，升6點，低水103點。

【19：20】恒指夜期持續窄幅上落，報24137點，揚16點，低水93點。

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【18：40】夜期續升37點，變動不大。

【17：25】道指期貨升逾200點，恒指夜期報24140點，彈19點，低水90點。

【17：15】恒指夜期開報24130點，最新報24155點，升34點，低水75點。

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【16：58】恒指黑期升約75點，報24282點，道指期貨升206點，升24049點。

中國出口數據佳，加上美國原油減產及歐美逐步解封，抵銷美國首次申領失業救濟人數多於預期的消息，道指升211點。恒生指數今早開報24193點，升212點，重上24000關，早段升幅曾收窄至近100點，其後傳出 中美通話消息，雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作， 港股再上，午後曾觸50天綫，恒生指數最終升273點，收報24230點。

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【16：30】即月期指收報24121點，升273點或1.1%，低水109點。

【16：14】銀娛 （00027） 升5.1%，為表現最佳藍籌；港交所 （00388） 跌1.5%，藍籌中最差。

【16：11】騰訊 （00700） 升2.7%，收報418.2元；滙豐 （00005） 升1.8%，收報39.55元。港交所 （00388） 逆市跌1.5%，收報242.8元。另外，友邦 （01299） 升0.7%，收報69.65元。中移動 （00941） 收報59.1元，無升跌。

【16：10】恒生指數收報24230點，受制50天綫，升249點。國指收報9868點，升104點。主板成交968億元。

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【16：00】恒生指數U盤前升253點，報24233點。

【15：51】騰訊 （00700） 升2.6%，高見418元。市場調研機構Sensor Tower發表報告，騰訊 （00700） 旗下《王者榮耀》 4月份收入按月增長43%，重返中國區iOS手遊暢銷榜榜首。

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【15：50】銀娛 （00027） 升幅擴大至半成，高見53.7元。

【15：40】港交所 （00388） 午後跌幅進一步擴大，最新跌1.5%，低見242.2元，跌穿昨日低位。

【15：33】原油價格上升，紐約期油升4.5%，報24.6美元；布蘭特期油升2.9%，報30.32美元。

【15：30】港股下午3時後，續於24200點水平上落爭持。

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【15：00】內地股市上升，上證升0.8%，深證升1.3%，創業板指升0.9%。

【14：45】晶苑國際 （02232） 午後跌幅擴大至4.9%，低見2.08元。

【14：30】大市升幅收窄至約200點，於24200點水平以下。

【14：06】小米 （01810） 升幅擴至一成，高見11.48元；美團 （03690） 升3%，高見111元。

【13：30】小米 （01810） 股價午後續擴大，股價升逾8%，高見11.28元。

【13：29】H&H國際 （01112） 午後升4.9%，高見34.45元。H&H國際首季收入未見受疫情明顯影響，較去年同期增長13%至24.2億元人民幣。

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【13：26】金山軟件 （03888） 分拆的金山雲（美：KC）今日將在納斯達克買賣，每股美國存託股份（ADS）的發售價定在17美元，金山軟件逆市跌1.4%，低見27.5元。

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【13：24】大市升幅擴大至約275點，觸50天綫。

【13：10】銀娛 （00027） 午後抽升3%，高見52.7元。

【13：01】港股午後初段變動不大，升247點，報24228點。

【12：30】恒指黑期升約190點，報24180點；道指期貨報24133點，升290點。

【12：04】吉利 （00175） 升4%，中午收報13.12元，為表現最好藍籌；萬洲 （00288） 逆市跌0.7%，藍籌中最差。

【12：02】滙豐 （00005） 升1.7%，中午收報39.5元；騰訊 （00700） 半日升2.4%，中午收報416.8元；港交所 （00388） 續跌0.5%，中午收報245.2元。

【12：00】恒生指數最多升257點，高見24238點，受制50天綫（24256點），半日升237點，中午收報24218點。國指收報9878點，升114點。主板成交525億元。

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【11：50】晶苑國際 （02232） 高開低走，今早高開4%後轉跌，最新報2.24元，跌0.4%，成交1105萬元。

【11：49】港股中午收市前升約225點，報24203點。

【11：30】內地股市上升，上證半日升0.9%；深證升1.4%；創業板指升1.1%。

【11：29】中信証券 （06030） 升2.2%；海通證券 （06837） 升2.4%。央行及外滙管理局宣布，「取消境外機構投資者額度限制，推動金融市場進一步開放，明確並簡化境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理要求，進一步便利境外投資者參與我國金融市場」

【11：25】啤酒股亦受捧，百威亞太 （01876） 升2.1%；潤啤 （00291） 升1.9%；青島 （00168） 升1.6%。

【11：20】體育用品股造好，安踏 （02020） 升5.8%；；李寧 （02331） 升4.1%。

【11：19】高富 （00263） 股價飈6成，高見0.17元，成交213萬元。

【10：56】美股期貨造好，道指期貨升近300點，道指期貨報24126點，升283點。

【10：40】小米 （01810） 股價抽升逾7%，重上11元水平，高見11.16元。

【10：36】閱文 （00772） 升逾7%，高見37.65元，閱文稱快將推出新合同。

【10：33】 據報道，中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴上午應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆欽通話。雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。

【10：30】港股再升逾200點，試24200點水平。

【10：29】ATM 3股升約2%。阿里巴巴 （09988） 升2.2%，高見194.8元；騰訊 （00700） 升2%，高見415.4元；美團 （03690） 升2%，高見110.2元。

【10：18】港交所 （00388） 跌幅擴大至1%，低見2430元。

【10：15】晶門 （02878） 股價飈4成，高見0.188元，為升幅最大股份。

【10：07】小米 （01810） 升幅擴大至3.7%，高見10.74元。

【10：05】港股升勢略為回順，恒生指數升129點，報24109點，仍企24000點水平以上。

【10：01】西泥 （02233） 升12%，破頂高見1.58元；中建材 （03323） 升1%；潤泥 （01313） 升0.8%；海螺 （00914） 升0.3%。

【09：59】濠賭股逆市向下，其中藍籌銀娛 （00027） 跌0.6%；金沙 （01928） 跌1.6%。

【09：55】汽車股上升，廣汽 （02238） 升3.1%；吉利 （00175） 升2.5%；華晨 （01114） 升2.2%；長汽 （02333） 升1.3%；比亞迪 （01211） 跌0.4%。

【09：53】小米 （01810） 股價升逾2%，高見10.6元。小米在五一期間過百家門店同時開業，期間小米之家客流量約360萬，銷售額按年增長13%。

【小米股價】小米過百門店五一重開 小米之家銷售額按年增13%

【09：51】滙豐 （00005） 升幅擴大至逾2%，高見39.75元。

【09：47】港股早段升約200點，最新報24188點，升207點。

【09：44】滙豐 （00005） 升1.7%；渣打 （02888） 升3.2%，未受不利消息影響。外電報道，全球最大稻米交易商Phoenix陷財困，滙豐及渣打各面對數千萬元的潛在信貸損失。

滙豐渣打再添債仔 全球最大稻米交易商陷財困

【09：42】手機設備股續向上，舜宇 （02382） 升2%；瑞聲 （02018） 升0.9%。

【09：40】海底撈 （06862） 今早續偏軟，股價跌0.6%，低見33.4元。

【09：38】優品360 （02360） 發盈警，惟股價仍升1%，高見1.9元。優品360表示，截至2020年3月底止，預計全年純利按年大減80%。

【零售寒冬】優品360盈警料全年少賺8成

【09：34】港交所 （00388） 高開倒跌0.2%，低見245.2元。港交所昨公布首季盈利跌13%至22.6億元，行政總裁李小加明年10月退任。

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【09：31】宇華教育 （06169） 跌9%，低見7.04元，成交16.1億元。外電引述銷售文件指出，宇華教育控股股東光宇投資控股按每股 7.18元，比上日收市價折讓7.9%，沽售公司約2.2億股，套現約15.8億。

【09：28】ATM 3股上升，阿里巴巴 （09988） 升1.1%，開報192.5元；騰訊 （00700） 升1.3%；美團 （03690） 升2%，開報109.8元。

【09：24】晶苑國際 （00232） 未升完，今早再升4%，開報2.34元。創科局昨證實，可重用口罩CuMask的生產商為晶苑國際，晶苑國際股價昨急升逾一成。

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【09：22】滙豐 （00005） 升1.2%，開報39.3元；騰訊 （00700） 升1.3%，開報412.6元；港交所 （00388） 反彈0.8%，開報248.4元。中移動 （00941） 升1.3%，開報59.85元；友邦 （01299） 升1.7%，開報70.35元。

【09：20】恒生指數開報24193點，升212點，再次重上24000點。國指開報9838點，升73點。

【09：16】人民幣中間價報7.0788，上調143點子。

【09：14】即月期指開報24084點，升236點或1%。

【09：08】恒指黑期升幅擴大至近200點。

【08：52】日經225指數升280點或1.4%，報19954點；南韓KOSPI指數升1.3%，報1953點。

【08：47】恒指黑期升約130點，報24121點；美股期貨造好，道指期貨升149點，報23992點。

【08：45】比特幣今早重上10000美元水平，為2月24日以來首次。比特幣於亞洲時段，一度高見10060美元水平。

【虛擬貨幣】比特幣重上10000美元水平 2月以來首次

【08：00】北韓領袖金正恩向中國國家主席習近平發口信，讚揚中國成功防控新冠肺炎疫情。

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【07：00】道指早段升429點，最終升211點，報23875點；標指升32點，報2881點。港股ADR收報23924點，跌56點或0.2%。恒指夜期收報23824點，跌24點或0.1%。

道指升211點港股ADR跌56點 紐約期金升2.2%

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責任編輯︰梁浩碩