▲ 道指升211點港股ADR跌56點 紐約期金升2.2%

道指升211點

中國出口數據佳，加上美國原油減產及歐美逐步解封，抵銷美國首次申領失業救濟人數多於預期的消息，道指早段升429點，最終升211點，報23875點；標指升32點，報2881點。

港股ADR跌56點

港股ADR收報23924點，跌56點或0.2%。恒指夜期收報23824點，跌24點或0.1%。

紐約期油跌1.8%

油價早段上升，惟市場憂慮原油供求問題，油價其後下跌，紐約期油收報23.55美元，跌0.44美元或1.8%；布蘭特期油收報29.46美元，跌0.26美元或0.9%。

美滙指數跌近0.3%

市場觀望美國非農就業數字，美元高位回落，美滙指數失守100，報99.85，跌近0.3%。歐元兌美元報1.0837；美元兌日圓報106.31。

美國10年期債息報0.639厘。

紐約期金升2.2%

資金流入金市避險，紐約期金收報1725.8美元，升37.3美元或2.2%，現貨金於1723美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩