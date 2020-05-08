【美股午市】納指破9千道指漲逾340點 美2年債息紀錄低位

中國出口數據佳，加上美國原油減產及歐美逐步解封，支持油股向上，抵銷美國首次申領失業救濟人數多於預期的利淡。美股周四高開，午市保持升勢，道指曾漲400點，納指收復9000點關口，為3月14日以來首次，並已全面收復今年跌幅。

道指早段升429點，本港今晨1時30分，升347點，報24012點；標指及納指升50及151點，報2898及9005點。Stoxx歐洲600指數收市升1.1%。

納指自3月下旬迄今累計反彈3成，主要受公司盈利驅動，科企專注網上平台及自動化，展示「在家辦公」的吸引力。市場緊盯冠狀病毒曲綫趨平及經濟復甦的消息，而特朗普政府和聯儲局史無前例的貨幣及財政政策，也提振市場情緒。

五大科網股FAANG（Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix、Google母公司Alphabet）曾升1%至2.2%，微軟升近1%，特斯拉亦升1.8%。

油價經歷周三回吐後，周四重拾升勢，紐約期油最多升11.5%，高見26.74美元；布蘭特期油曾漲7.1%，高見31.84美元。市場對長遠原油需求趨於樂觀，兩大重磅油股埃克森美孚（Exxon Mobil）和雪佛龍（Chevron）暫升1.6%和3.9%。

支付工具PayPal（美︰PYPL）上季每股盈利66美仙，較預期少9美仙，收入亦遜預期，但公司強調本季業績會迎來強勢復甦，主因更多人轉向網購，從而增加使用PayPal，公司股價一度漲14.5%。

美元反覆偏軟，美滙指數午市微跌0.1%，報99.94；澳元曾彈1.7%，高見65.06美仙；日圓最多跌0.5%，低見106.66兌1美元。

美債價升息跌，2年期債息跌逾4點子，低見0.1349厘紀錄低位；30年期債息亦跌逾7點子，低見0.6282厘。