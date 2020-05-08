上有好者，下必甚焉。今屆美國政府事事政治先行，對事實毫不尊重，其對中國發動的抹黑宣傳，不斷被權威人士指出與事實不符，難怪美國的有識之士也受不了，白宮抗疫最高顧問福奇有科學家的正直，被《國家地理》雜誌訪問時的發言，便直指武漢實驗室製造新冠病毒或洩漏病毒都是胡說八道，著名的經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）也指出特朗普抹黑中國的行動已然內爆。

近來特朗普的甩鍋而甩錯了，又有一例，而我追尋此事真相時，無意中還發現他在另一事上又自打嘴巴，且聽我一一道來。

特朗普的「證據」不堪一擊

5月3日特朗普又再指摘中國在疫情初期做得不對，他說，在武漢封城後，中國不容許外國人進入中國，但卻沒有阻止中國人跑到別的地方去，在武漢的人的確不准飛到北京或中國其他地方，但他們卻可繼續飛到世界各地。其言下之意是中國分明在靠害，己所不欲，必施於人，故意播毒！

這個指控頗為嚴重，1月23日封城後，武漢有飛機飛到國外的城市嗎？這次特朗普能如此洞燭幽微，提出別人沒注意到的細節，與他的往績不符，原來他的「證據」來源有自，名重學林及公眾知識界（這個不用「公知」一詞，天可憐見，「公知」在內地語境中已貶為負面詞語）的史坦福胡佛研究所弗格遜（Niall Ferguson），在4月5日的《Sunday Times of London》上發表了篇文章，點名道姓，直接質問習近平6個問題，其中一條便是為何習在1月23日不准湖北的飛機飛到中國的城市，卻容許他們飛到世界其他地方？弗格遜其後自稱，他查過了一些航空業的數據庫，發現1月23日後還有幾十架航機從武漢飛到世界各處。

弗格遜當然比特朗普可信，但這次卻又再次顯出他治學並不這麼嚴謹，fact check做得不夠。去年11月8日我在本欄也談過他，其時他與北大的林毅夫打賭，林認為2039年之前，中國的名義總體GDP會超過美國，弗格遜說不可能，原因是他認為在中國的體制下，中國經濟總量永不可超過美國。林信心十足，提出打賭200萬美元，弗格遜卻一直閃避，賭注不斷下降，回家以後還致電郵給林，要求把賭注降至2萬人民幣！我若是毅夫，一定不會答應減賭注。弗格遜對航班的說詞很快便受到挑戰，挑戰者叫貝淡寧（Daniel Bell，這名字譯得好，淡泊以明志，寧靜以致遠），是清華大學及山東大學政治理論教授。貝淡寧發電郵給弗格遜，說他查過中國民航局的數據庫，1月23日武漢封城後並無商業航班起飛。弗格遜對貝淡寧使用中國官方數據嗤之以鼻，堅持自己的可靠。兩人一來一往，最後貝淡寧繼續用多個不同國家的數據庫找出確鑿證據，證明弗格遜所提到的航班，若不是被取消了沒有起飛，便是沒有用武漢作為轉機站，直接從廣州等地不停武漢飛到別處。我為慎重起見，本來也想查一查這些數據庫，但發現太舊的資料多已下架，惟有作罷。不過，後來見到有位深受佛利民影響的經濟學家森納（Scott Sumner）也加入戰團支持貝淡寧，此人也是數據分析的高手，而弗格遜也不太情願地承認自己搞錯，我也就懶得再查。

上述例子說明，特朗普視之為證據的「證據」，很可能都是虛假和不堪一擊的。上面提到，我在搜證中意外找到一段紀錄，也可說明美國政府對中國的抹黑，基礎脆弱得很。

美國衞生當局早開始檢疫

眾所周知，中國在去年12月31日已把疫情通知世衞，今年1月3日又照會了美國。美國的衞生當局對此有無反應？有的。原來在武漢封城以前的1月17日，美國疾控中心（CDC）及本土安全部已據其專業判斷，發出指令，所有從武漢到舊金山、紐約及羅省的旅客，入境前都要檢驗其有無新冠的病徵，CDC還加派了100名人員到這些機場幫忙進行檢疫。此事的相關文件可在CDC的網站找到。

此事說明甚麼？特朗普常說中國隱瞞疫情，要賠償。但中國若沒有一早便通知了美國，CDC又怎會在1月17日便對武漢來客要檢疫才准入境？也許特朗普對此事不知情，但美國的衞生部門是知的，1月31日美國還率先禁止中國旅客入境。

事後看來，早已有科學研究發現，美國流行的病株與中國的不同，美國的似是從歐洲傳入，而零號病人究竟在中國還是別的地方出現，眾說紛紜，也許誰是零號病人永遠也不知曉。但有一點我們倒是知道的，我年輕時讚嘆美國社會，重要原因之一是她的嚴謹性，事事求真，但現在連高踞廟堂之上的治國大佬，也是信口開河，上竄下跳，但求推卸抗疫不力的責任，此境況使人神傷。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 白宮抗疫最高顧問福奇否定武漢實驗室製造或洩漏新冠病毒。（路透社資料圖片）